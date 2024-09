https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gazeteci-murat-agirel-oldurulmem-icin-ihale-acildigi-ve-infaz-emrimin-verildigi-acikca-belirtiliyor-1087586758.html

Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor

Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini paylaştı. Daha önce de aldığı... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

Gazeteci Murat Ağırel X'ten paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söyledi: "Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çık yalan de, hadi. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşerim diye almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın sonra tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtin."Ağırel paylaşımında "Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor. Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir." dedi.Daha önce de tehdit edilmişti12 Haziran 2024'te Halk TV'de katıldığı 'Kayda Geçsin' programında konuşan Murat Ağırel, evinin kayıt altına alındığını da vurgulayarak şunları söylemişti: Komşusunun kendisine görüntü yolladığını belirten ve ardından kendi kaydettiği görüntüleri de paylaşan Ağırel, yüzü maskeli kişilerin evin çevresindeki her şeyi toplayıp araçlarına koyduğunu anlatmıştı.Konuyla ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de görüşmüştüKonuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyleyen Ağırel, şöyle konuşmuştu:

