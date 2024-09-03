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Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini paylaştı. Daha önce de aldığı... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T13:31+0300
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Gazeteci Murat Ağırel X'ten paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söyledi: "Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çık yalan de, hadi. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşerim diye almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın sonra tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtin."Ağırel paylaşımında "Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor. Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir." dedi.Daha önce de tehdit edilmişti12 Haziran 2024'te Halk TV'de katıldığı 'Kayda Geçsin' programında konuşan Murat Ağırel, evinin kayıt altına alındığını da vurgulayarak şunları söylemişti: Komşusunun kendisine görüntü yolladığını belirten ve ardından kendi kaydettiği görüntüleri de paylaşan Ağırel, yüzü maskeli kişilerin evin çevresindeki her şeyi toplayıp araçlarına koyduğunu anlatmıştı.Konuyla ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de görüşmüştüKonuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyleyen Ağırel, şöyle konuşmuştu:
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murat ağırel, gazeteci, son dakika

Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor

13:31 03.09.2024
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini paylaştı. Daha önce de aldığı tehditleri açıklayan Ağırel kamuoyunu bilgilendirmenin görevi olduğunu söyledi.
Gazeteci Murat Ağırel X'ten paylaştığı videoda aldığı tehditi paylaştı. Videoda yüzü maskeyle kapalı olan kişi şunları söyledi: "Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çık yalan de, hadi. Kabul ettin sonra yemedi medyaya düşerim diye almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın sonra tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtin."
Ağırel paylaşımında "Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor. Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir." dedi.
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
Gazeteci Murat Ağırel: Öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor

Daha önce de tehdit edilmişti

12 Haziran 2024'te Halk TV'de katıldığı 'Kayda Geçsin' programında konuşan Murat Ağırel, evinin kayıt altına alındığını da vurgulayarak şunları söylemişti:

"Ben normalde bunun yayınlanması taraftarı değildim. Ekip arkadaşlarım biliyor. Yazılan küfürleri, linç girişimlerini yargıya bildiriyorum. Benim sığınabileceğim yegane liman yargı. Bir gün arkadaşlarımla birlikte yayındaydık. Beni eşim aradı. Evin önünde birisi varmış ve kameraya çekiyormuş. Bunu komşularımız görüp eşime söylüyor. Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş. Gece saat 01.30- 02.00 civarında gelip benim evimin önündeki çöp tenekesini karıştırıyor."

Komşusunun kendisine görüntü yolladığını belirten ve ardından kendi kaydettiği görüntüleri de paylaşan Ağırel, yüzü maskeli kişilerin evin çevresindeki her şeyi toplayıp araçlarına koyduğunu anlatmıştı.

Konuyla ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de görüşmüştü

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyleyen Ağırel, şöyle konuşmuştu:

"Bu insanlar hep evimin önündeler. Biri ben kuryeydim diyor diğeri yanlışlıkla geldim diyor. Bu kadar basit bahanelerin içindeyiz. Bunların hepsi vız gelir. Biz neleri gördük. Bazen gazeteciler savcılardan daha hızlı hareket ederler. Savcı seni yazdığın yazı ile ilgili çağırdığında belgelerle beraber sunarsın. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir para uğruna herkes öz benliğini kaybetmiş gibi davranıyor. Biz haftalardır bunu yayınlamadık. Benim ailemden uzak duracaklar. Benim aileme dokundukları an içinden geçerim. Bunun jargon olarak yanlış olduğunu biliyorum ama gerçekten içinden geçerim bu böyle bilinsin."

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