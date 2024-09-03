TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’

“Örneğin emekliler açısından açıklanan enflasyon verilerinin neye denk geldiğini görmek gerekiyor. Türkiye’de emekli aylıklarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36’ya kadar düşmüş durumda. Avrupa’da ise bu oran yüzde 13. Batı ülkeleri emeklilerine elde ettikleri gelirden çok daha yüksek pay ayırıyorlar. Türkiye’de emekli aylığı ortalama 385 euro. İspanya’da bin 400 euro, Fransa’da bin 500 euroya yakın, Almanya’da bin 550 euro, Hollanda’da ise 2 bin euroluk bir emekli maaşından bahsediliyor. 2000’li yılların başında bir işçi emeklisinin aylığı asgari ücretin yüzde 30 üzerindeydi. Bugün ise en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 26 aşağısında. İşte size Türkiye ekonomisinin gerçekliği. Türkiye’de iktidar yeni iktidar olmuş gibi, muhalefet yeni muhalefet olmuş gibi davranıyor. Sanki herkes kendi pozisyonunu yeni almış gibi davranınca olan bizim demokrasimize oluyor.”