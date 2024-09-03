TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’
09:05 03.09.2024 (güncellendi: 14:15 03.09.2024)
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında ekonomideki başlıkları değerlendirdi. TÜİK’in enflasyon verilerini de ele alan Özgan, “Bu veriler bize sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor.” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 51,97 aylık bazda ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti.
Gazeteci Güçlü Özgan, enflasyon verileri ve bu verilerin vatandaşa yansımalarına değindi.
‘Enflasyonist ortam Türk tipi başkanlık sistemiyle daha da pik yapıyor’
Beklentilerin gerçekleştiğini belirten Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Temmuz ayı itibarıyla TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisi 61,78’di. Bu enflasyonist ortamın özellikle Türk tipi başkanlık sistemiyle birlikte daha da pik yaptığı ve daha kontrol edilemez hale geldiği bilgilerini de bir kenarda tutmak gerekiyor. Enflasyon faiz ilişkisi tartışılırken dövizin nereye gittiğine hep birlikte tanıklık ettik. Bu veriler bize sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor.”
‘Olan bizim demokrasimize oluyor’
Özgan, şöyle devam etti:
“Örneğin emekliler açısından açıklanan enflasyon verilerinin neye denk geldiğini görmek gerekiyor. Türkiye’de emekli aylıklarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36’ya kadar düşmüş durumda. Avrupa’da ise bu oran yüzde 13. Batı ülkeleri emeklilerine elde ettikleri gelirden çok daha yüksek pay ayırıyorlar. Türkiye’de emekli aylığı ortalama 385 euro. İspanya’da bin 400 euro, Fransa’da bin 500 euroya yakın, Almanya’da bin 550 euro, Hollanda’da ise 2 bin euroluk bir emekli maaşından bahsediliyor. 2000’li yılların başında bir işçi emeklisinin aylığı asgari ücretin yüzde 30 üzerindeydi. Bugün ise en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 26 aşağısında. İşte size Türkiye ekonomisinin gerçekliği. Türkiye’de iktidar yeni iktidar olmuş gibi, muhalefet yeni muhalefet olmuş gibi davranıyor. Sanki herkes kendi pozisyonunu yeni almış gibi davranınca olan bizim demokrasimize oluyor.”