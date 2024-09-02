https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tuike-gore-kaza-tespit-tutanagi-duzenleyenler-azaliyor-sebep-sigorta-primleri-ve-arac-hasar-kaydi-1087527939.html

TÜİK'e göre kaza tespit tutanağı düzenleyenler azalıyor: Sebep sigorta primleri ve araç hasar kaydı mı?

TÜİK'e göre kaza tespit tutanağı düzenleyenler azalıyor: Sebep sigorta primleri ve araç hasar kaydı mı?

Sputnik Türkiye

Trafikte kaza sayısı artarken, düzenlenen kaza tespit tutanağı sayısı ise azaldı. Her yıl ortalama 850-900 bin arasında kaza tespit tutanağı düzenlenirken... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T10:39+0300

2024-09-02T10:39+0300

2024-09-02T10:39+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

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Maddi hasarlı kazalarda polis beklemek yerine tarafların kendi aralarında anlaşarak hem trafik sıkışıklığının önüne geçmek hem de trafik sigortasında işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 2008 yılında kaza tespit tutanağı uygulamasına geçildi. Aradan geçen süre içinde de 13.3 milyon kaza tespit tutanağı düzenlendi. Tutanak uygulaması trafik sıkışıklığına çare olmadığı gibi son yıllarda sürücüler de tutanak tutmaktan kaçar hale geldi.281 bin kazada tutanak tutulmadıTÜİK verilerine göre 2022 yılında toplam 1 milyon 36 bine yakın maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, aynı yıl 777.8 bin adet kaza tespit tutanağı düzenlendi. Benzer durum 2023 yılında da yaşandı. Geçen sene 1 milyon 79 bin maddi hasarlı kaza meydana geldi 797.8 bin adet tutanak tutuldu. Buna göre geçen sene 281 bin adetten fazla kazada tutanak tutulmadığı görüldü. 2024 yılının 7 aylık döneminde ise 515 bin adet tutanak tutuldu. Kaza tespit tutanağı neden tutulmuyor?Hürriyet'in haberine göre düzenlenen kaza tespit tutanağı sayısındaki azalmanın birkaç nedeni olduğunu belirten sigortacılar, bunların başında, artan trafik sigortası primleri nedeniyle kazaya karışanların hasarlı sürücü konumuna düşüp de sigorta primini artırmak istememesinin geldiğini vurguladı. Bu nedenle sürücülerin aralarında anlaşma yolunu tercih ettiklerini ifade eden sigortacılar, ikinci nedenin ise araçların hasarlı araç kaydına girmemek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

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kaza tespit tutanağı nasıl alınır?, kaza tespit tutanağı kim yapar?, kaza tutanağı nereden görebilirim? kaza tespit tutanağı hasar kaydı,