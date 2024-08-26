https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/araba-almak-isteyenlere-kritik-uyari-geldi-otomobillere-zam-geliyor-eylul-ayi-cok-zor-gececek-1087255328.html
Araba almak isteyenlere kritik uyarı geldi: 'Otomobillere zam geliyor, Eylül ayı çok zor geçecek'
Araba almak isteyenlere kritik uyarı geldi: 'Otomobillere zam geliyor, Eylül ayı çok zor geçecek'
Sputnik Türkiye
Son dönemde sıfır araç satışlarında artış yaşanırken, ikinci el piyasasında durgunluk hakimdi. Bayilerin sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları, alıcıları... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T08:02+0300
2024-08-26T08:02+0300
2024-08-26T08:02+0300
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Otomobil almak isteyenler için kritik bir uyarı geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylül ayında otomobil fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Özpeynirci, döviz kurundaki dalgalanmaların ve euro/dolar paritesinin otomobil fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, sektörde yüzde 5 oranında bir zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.Ağustos ayı satış rakamları ve zam endişesiTemmuz ayında 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, Ağustos ayında da 85 bin adedi bulması bekleniyor. Özpeynirci, bu durumun, ulusal tip onayı olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 standartlarına geçmeden önce satılabilme avantajı ve kur artışından dolayı zam gelecek endişesiyle yapılan alımların etkisi olduğunu vurguladı.'Eylül ayı zor geçecek'Eylül ayında otomobil markaları ve modellerine göre değişiklik gösterecek olan zam oranları, özellikle yerli araçlar için büyük önem taşıyor. Yerli üretimde GSR avantajının sona ermesi ve GSR2’ye geçiş, fiyatlarda bir artışa neden olacak. Özpeynirci, Eylül ayının otomobil alıcıları için zor bir dönem olacağını ve bu durumun yılın geri kalanı için de bir gösterge niteliği taşıyacağını ifade etti.Otomobil almayı planlayanlar için Eylül ayı öncesinde alım kararını gözden geçirmek önemli olabilir. Piyasalardaki bu gelişmeler, otomobil fiyatlarında ciddi bir yükselişe işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meteoroloji-illeri-siralayarak-pes-pese-alarm-verdi-saganak-ve-gok-gurultulu-yagmur-geliyor-1087253418.html
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Araba almak isteyenlere kritik uyarı geldi: 'Otomobillere zam geliyor, Eylül ayı çok zor geçecek'
Son dönemde sıfır araç satışlarında artış yaşanırken, ikinci el piyasasında durgunluk hakimdi. Bayilerin sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları, alıcıları yeni araçlara yönlendirirken, Eylül ayında araç fiyatlarına zam geleceği haberi piyasaları hareketlendirdi.
Otomobil almak isteyenler için kritik bir uyarı geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylül ayında otomobil fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Özpeynirci, döviz kurundaki dalgalanmaların ve euro/dolar paritesinin otomobil fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, sektörde yüzde 5 oranında bir zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Ağustos ayı satış rakamları ve zam endişesi
Temmuz ayında 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, Ağustos ayında da 85 bin adedi bulması bekleniyor. Özpeynirci, bu durumun, ulusal tip onayı olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 standartlarına geçmeden önce satılabilme avantajı ve kur artışından dolayı zam gelecek endişesiyle yapılan alımların etkisi olduğunu vurguladı.
Eylül ayında otomobil markaları ve modellerine göre değişiklik gösterecek olan zam oranları, özellikle yerli araçlar için büyük önem taşıyor. Yerli üretimde GSR avantajının sona ermesi ve GSR2’ye geçiş, fiyatlarda bir artışa neden olacak. Özpeynirci, Eylül ayının otomobil alıcıları için zor bir dönem olacağını ve bu durumun yılın geri kalanı için de bir gösterge niteliği taşıyacağını ifade etti.
Otomobil almayı planlayanlar için Eylül ayı öncesinde alım kararını gözden geçirmek önemli olabilir. Piyasalardaki bu gelişmeler, otomobil fiyatlarında ciddi bir yükselişe işaret ediyor.