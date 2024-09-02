https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/scholz-2-eyalette-tarihi-yenilgi-daha-aldi-afdnin-guclu-yukselisi-suruyor--1087536784.html
Scholz, 2 eyalette tarihi yenilgi daha aldı: AfD'nin güçlü yükselişi sürüyor
Scholz, 2 eyalette tarihi yenilgi daha aldı: AfD'nin güçlü yükselişi sürüyor
Sputnik Türkiye
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un ve koalisyonun oy oranı rekor seviyede düştü. 2 eyalette yapılan seçimlerde AfD'nin yüzde 30 üzerinde oy alarak birinci ve... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:43+0300
2024-09-02T12:43+0300
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Almanya’nın doğusunda yer alan Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yapılan eyalet parlamentosu seçimleri, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve koalisyon hükümeti için ciddi bir darbe olarak değerlendirildi. Bloomberg’e göre, Almanya’daki ekonomik durgunluk ve göçmen krizi, hükümetin popülaritesini rekor düzeyde düşürdü. Thüringen’de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 30,5 oyla birinci sıraya yerleşirken, Saksonya’da yüzde 30 oyla ikinci oldu. Bu sonuçlar, hükümetin erken seçim baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini ve Scholz’un liderliğinin sorgulanabileceğini gösteriyor.Seçim sonuçları, özellikle hükümetin Saksonya ve Thüringen’deki zayıf performansını gözler önüne serdi. AfD’nin bu bölgelerdeki güçlü çıkışı, Alman siyasetinde önemli bir kayma olarak yorumlanıyor. Thüringen’de AfD, eyalet parlamentosunda çoğunluğu elde ederken, Saksonya’da da benzer bir başarı elde etti.Bu gelişmeler, Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) için büyük bir meydan okuma oluşturuyor. AfD’nin yükselişi, özellikle ekonomik ve göçmen sorunlarının yoğun olduğu bölgelerde halkın mevcut hükümete olan güveninin azaldığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/polonya-almanyadan-ikinci-dunya-savasinda-yaptiklari-icin-tekrar-tazminat-talep-etti-affettik-ama-1087525969.html
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olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd)
olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd)
Scholz, 2 eyalette tarihi yenilgi daha aldı: AfD'nin güçlü yükselişi sürüyor
Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un ve koalisyonun oy oranı rekor seviyede düştü. 2 eyalette yapılan seçimlerde AfD'nin yüzde 30 üzerinde oy alarak birinci ve ikinci olduğu öne çıktı.
Almanya’nın doğusunda yer alan Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yapılan eyalet parlamentosu seçimleri, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve koalisyon hükümeti için ciddi bir darbe olarak değerlendirildi.
Bloomberg’e göre, Almanya’daki ekonomik durgunluk ve göçmen krizi, hükümetin popülaritesini rekor düzeyde düşürdü. Thüringen’de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 30,5 oyla birinci sıraya yerleşirken, Saksonya’da yüzde 30 oyla ikinci oldu. Bu sonuçlar, hükümetin erken seçim baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini ve Scholz’un liderliğinin sorgulanabileceğini gösteriyor.
Seçim sonuçları, özellikle hükümetin Saksonya ve Thüringen’deki zayıf performansını gözler önüne serdi. AfD’nin bu bölgelerdeki güçlü çıkışı, Alman siyasetinde önemli bir kayma olarak yorumlanıyor. Thüringen’de AfD, eyalet parlamentosunda çoğunluğu elde ederken, Saksonya’da da benzer bir başarı elde etti.
Bu gelişmeler, Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) için büyük bir meydan okuma oluşturuyor. AfD’nin yükselişi, özellikle ekonomik ve göçmen sorunlarının yoğun olduğu bölgelerde halkın mevcut hükümete olan güveninin azaldığını gösteriyor.