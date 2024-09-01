Polonya lideri Duda, 'Kuzey Akım saldırısında Zelenskiy ile işbirliği' iddialarını reddetti
© AP Photo / Czarek SokolowskiAndrzej Duda Zelenskiy ile
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eski Alman dış istihbarat şefi August Hanning'in, ‘Zelenskiy ile Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçurma konusunda anlaştı’ iddialarını yalanlarken, bu açıklamaları siyasi açıdan saçma bulduğunu söyledi.
Hanning’in, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına 2022 yılında düzenlenen saldırılarda Polonya ve Ukrayna'nın işbirliği yaptığı iddialarını Republika TV'ye verdiği bir mülakatta yorumlayan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı’nın açıkmalarını ‘siyasi açıdan saçma’ olarak nitelerken, bu konuda Zelenskiy ile anlaştığı yönündeki iddiasını da reddetti.
Duda, “Alman dış istihbaratının eski başkanının Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını baltalamakla ilgili açıklamalarını siyasi açıdan saçma buldum” diye konuştu.
Hanning 15 Ağustos'ta Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte Zelenskiy ve Duda'nın Kuzey Akım'ı baltalamak için muhtemelen anlaştıklarını, çünkü saldırının özel bir girişim olamayacağını söylemişti.
Daha önce Alman medyası, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulmasıyla ilgili olarak Alman makamları tarafından aranan Ukraynalı bir dalış eğitmeninin Varşova'daki Ukrayna Büyükelçiliğine ait bir araçla Polonya'dan kaçtığını bildirmişti.
Bundan önce Almanya, Polonya'ya şüphelinin tutuklanması için bir tutuklama emri göndermiş, ancak Polonya savcılığının konuyla ilgili harekete geçmediği iddia edilmişti.
Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştı
Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.
Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.
Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.
Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.
Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.
Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.
Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.