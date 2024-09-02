https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/otomobil-fiyatlarina-zam-geldi-en-ucuz-sifir-araclar-belli-oldu-1087530411.html
Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır araçlar belli oldu
Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır araçlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası bazı markalar otomobil fiyatlarına zam yaptı. En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı Fiat Egea aldı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:04+0300
2024-09-02T12:04+0300
2024-09-02T12:04+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
sıfır
araç
elektrikli araç
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Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarda hareketlilik başladı. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.Hürriyet'in haberine göre, ikinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor. İşte en ucuz otomobil listesi...1|5En ucuz otomobil hangisi?En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başında Fiat Egea yer aldı.İkinci sırada Opel Corsa, üçüncü sırada ise Suzuki Swift bulunuyor.En ucuz otomobiller hangileri?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1-milyon-tlnin-altinda-elektrikli-model-var-mi-1087443511.html
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Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır araçlar belli oldu
Döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası bazı markalar otomobil fiyatlarına zam yaptı. En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı Fiat Egea aldı.
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarda hareketlilik başladı. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.
Hürriyet'in haberine göre, ikinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor. İşte en ucuz otomobil listesi...1|5
En ucuz otomobil hangisi?
En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başında Fiat Egea yer aldı.
İkinci sırada Opel Corsa, üçüncü sırada ise Suzuki Swift bulunuyor.
En ucuz otomobiller hangileri?
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic- 2 milyon 52 bin 737 TL
BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg- 2 milyon 298 bin 200 TL
Chery Omoda 5 Vision- 1 milyon 637 bin TL
Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp- 969 bin 900 TL
Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit-
1 milyon 464 bin 100 TL
Mercedes A200 AMG benzin, otomatik- 2 milyon 543 bin TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps- 1 milyon 209 bin TL
Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel- 1 milyon 75 bin 900 TL
Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-1 milyon 184 bin 900 TL
Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG-1 milyon 310 bin TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno otomatik benzinli 2023 model- 1 milyon 170 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S- 1 milyon 433 bin TL
TOGG V1 RWD Standart Menzil- 1 milyon 432 bin 600 TL
BYD ATTO 3- 1 milyon 590 bin TL