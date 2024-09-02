https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/otomobil-fiyatlarina-zam-geldi-en-ucuz-sifir-araclar-belli-oldu-1087530411.html

Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır araçlar belli oldu

Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır araçlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası bazı markalar otomobil fiyatlarına zam yaptı. En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı Fiat Egea aldı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T12:04+0300

2024-09-02T12:04+0300

2024-09-02T12:04+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el

ikinci el

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

sıfır

araç

elektrikli araç

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Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarda hareketlilik başladı. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.Hürriyet'in haberine göre, ikinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor. İşte en ucuz otomobil listesi...1|5En ucuz otomobil hangisi?En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başında Fiat Egea yer aldı.İkinci sırada Opel Corsa, üçüncü sırada ise Suzuki Swift bulunuyor.En ucuz otomobiller hangileri?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1-milyon-tlnin-altinda-elektrikli-model-var-mi-1087443511.html

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