https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1-milyon-tlnin-altinda-elektrikli-model-var-mi-1087443511.html

Araç alacakları ilgilendiriyor: 1 milyon TL'nin altında elektrikli model var mı?

Araç alacakları ilgilendiriyor: 1 milyon TL'nin altında elektrikli model var mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye’de elektrikli otomobil satışları hız kazandı. Elektrikli araçların şarj süreleri ve menzili başta olmak üzere şarj altyapısının istenilen seviyede... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T09:33+0300

2024-08-30T09:33+0300

2024-08-30T09:33+0300

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Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda 32 bin 777 adetten 131 bin 127 adete yükseldi. Elektrikli otomobiller tüketiciler açısından pahalı bulunuyor. Peki şu anda en düşük fiyatlı elektrikli araç hangisi? Arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin, gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Milliyet'e açıkladı. Şahin, "Gerçekleştirdiğimiz anket araştırmasına katılanlara, ‘Elektrikli otomobil alacak olsanız, en önemli gerekçeleriniz neler olur?’ sorusunu sorduk. Katılımcıların yüzde 38,5’i, elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısını en önemli avantaj olarak öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, düşük işletme maliyetleri yüzde 24,9 oranıyla kullanıcıların tercihlerinde etkili olan bir diğer önemli faktör. Performans ve hız yüzde 19 ile, vergi avantajları da yüzde 17,6 ile elektrikli araçların tercih edilmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor" diye konuştu.'En büyük endişe menzil'"Anket araştırmamızda ‘elektrikli otomobil kullanımında en büyük zorluk sizce nedir?’ diye sorarak katılımcılarımızın görüşlerini almaya çalıştık. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %36’sı menzil endişesini en büyük zorluk olarak görüyor" ifadelerini kullanan Şahin şunları kaydetti:1 milyon TL’nin altında elektrikli otomobil var mı?'Hibritler endişeleri gideriyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2-el-otomobil-satislarinda-yeni-donem-basladi-sifir-araclarda-ise-fiyatlar-sabitleniyor-1087352265.html

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