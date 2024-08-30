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Araç alacakları ilgilendiriyor: 1 milyon TL'nin altında elektrikli model var mı?
Araç alacakları ilgilendiriyor: 1 milyon TL'nin altında elektrikli model var mı?
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Türkiye’de elektrikli otomobil satışları hız kazandı. Elektrikli araçların şarj süreleri ve menzili başta olmak üzere şarj altyapısının istenilen seviyede... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda 32 bin 777 adetten 131 bin 127 adete yükseldi. Elektrikli otomobiller tüketiciler açısından pahalı bulunuyor. Peki şu anda en düşük fiyatlı elektrikli araç hangisi? Arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin, gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Milliyet'e açıkladı. Şahin, "Gerçekleştirdiğimiz anket araştırmasına katılanlara, ‘Elektrikli otomobil alacak olsanız, en önemli gerekçeleriniz neler olur?’ sorusunu sorduk. Katılımcıların yüzde 38,5’i, elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısını en önemli avantaj olarak öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, düşük işletme maliyetleri yüzde 24,9 oranıyla kullanıcıların tercihlerinde etkili olan bir diğer önemli faktör. Performans ve hız yüzde 19 ile, vergi avantajları da yüzde 17,6 ile elektrikli araçların tercih edilmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor" diye konuştu.'En büyük endişe menzil'"Anket araştırmamızda ‘elektrikli otomobil kullanımında en büyük zorluk sizce nedir?’ diye sorarak katılımcılarımızın görüşlerini almaya çalıştık. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %36’sı menzil endişesini en büyük zorluk olarak görüyor" ifadelerini kullanan Şahin şunları kaydetti:1 milyon TL’nin altında elektrikli otomobil var mı?'Hibritler endişeleri gideriyor'
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en ucuz elektrikli otomobil kaç lira?, elektrikli otomobil 100 km ne kadar yakar?, elektrikli araç almak mantıklı mı?, hangi markaların elektrikli otomobili var?
en ucuz elektrikli otomobil kaç lira?, elektrikli otomobil 100 km ne kadar yakar?, elektrikli araç almak mantıklı mı?, hangi markaların elektrikli otomobili var?

Araç alacakları ilgilendiriyor: 1 milyon TL'nin altında elektrikli model var mı?

09:33 30.08.2024
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Türkiye’de elektrikli otomobil satışları hız kazandı. Elektrikli araçların şarj süreleri ve menzili başta olmak üzere şarj altyapısının istenilen seviyede olmaması tüketici açısından kaygıya neden oluyor. Peki şu anda en düşük fiyatlı elektrikli araç hangisi, 1 milyonun altında model var mı?
Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı.
Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda 32 bin 777 adetten 131 bin 127 adete yükseldi. Elektrikli otomobiller tüketiciler açısından pahalı bulunuyor. Peki şu anda en düşük fiyatlı elektrikli araç hangisi?
Arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin, gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Milliyet'e açıkladı. Şahin, "Gerçekleştirdiğimiz anket araştırmasına katılanlara, ‘Elektrikli otomobil alacak olsanız, en önemli gerekçeleriniz neler olur?’ sorusunu sorduk. Katılımcıların yüzde 38,5’i, elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısını en önemli avantaj olarak öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, düşük işletme maliyetleri yüzde 24,9 oranıyla kullanıcıların tercihlerinde etkili olan bir diğer önemli faktör. Performans ve hız yüzde 19 ile, vergi avantajları da yüzde 17,6 ile elektrikli araçların tercih edilmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor" diye konuştu.

'En büyük endişe menzil'

"Anket araştırmamızda ‘elektrikli otomobil kullanımında en büyük zorluk sizce nedir?’ diye sorarak katılımcılarımızın görüşlerini almaya çalıştık. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %36’sı menzil endişesini en büyük zorluk olarak görüyor" ifadelerini kullanan Şahin şunları kaydetti:
"Bu, elektrikli araçların uzun yolculuklarda yeterli menzile sahip olmamasıyla ilgili kaygıları yansıtıyor. Ayrıca yüzde 31 oranında katılımcı yetersiz şarj altyapısını önemli bir sorun olarak belirtti. Bu durum, şarj istasyonlarının yaygınlaşması gerektiğini gösteriyor. Yüksek fiyatlar yüzde 18 ve servis ağının yetersizliği yüzde 15 oranında diğer zorluklar arasında yer alıyor. Bu veriler, elektrikli araçların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi için çözülmesi gereken önemli konulara işaret."

1 milyon TL’nin altında elektrikli otomobil var mı?

Aslında elektrikli araçlar özellikle şehir içi kullanımda hem işletme maliyeti açısından hem de bakım maliyetleri açısından çok daha uygun araçlar. 400.000 TL seviyesinden başlayan 2 kişilik araçları saymazsak 1 milyon TL’nin altında 4-5 farklı marka ve modelin elektrikli araçlarının olduğunu görüyoruz. 1 milyon ile 1.5 milyon TL arasında ise birçok B ve C segment elektrik otomobil seçeneği bulunuyor. TOGG ve Tesla'nın yanı sıra Dacia, Opel, Fiat, Citroen, Peugeot, MG, Kia, Renault, Kia gibi sektörün tüm önemli oyuncularında elektrikli araçlarda farklı seçenekler bulmak mümkün.

'Hibritler endişeleri gideriyor'

Hibrit araçlar elektrik motorunun yanı sıra benzinli motora da sahip olduğu için kullanıcıların menzil endişesini gideriyor, Hibrit araçlar içten yanmalı ya da benzinli araçlardaki gibi bir sisteme sahipler. Araçta bulunan elektrik motoru düşük hızlarda ve başlangıç anında, dur-kalk durumlarında devreye girerek yakıt tasarrufu sağlıyor. Elektrikli araçlar ise hibrit araçlara kıyasla sadece elektrik motoruyla hareket ediyor. Elektrikli araçlardaki enerji bataryalar hareket organlarına aktarılıyor, bataryanın enerji seviyesi düştükçe de şarj edilmesi gerekiyor. Bugün farklı menzil kapasitesine ve kapasite büyüklüğüne göre de farklı şarj sürelerine sahip araçlar mevcut. 40 dakika gibi kısa bir sürelerde şarj edilebilen araçlar piyasada yaygın olarak satılıyor.”
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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