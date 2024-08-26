https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sabah-yorgun-uyananlar-dikkat-nedenlerini-aciklayarak-dinc-kalkmanin-yollarini-tek-tek-anlatti-1087255907.html

Sabah yorgun uyananlar dikkat: Nedenlerini açıklayarak dinç kalkmanın yollarını tek tek anlattı

Sabah yorgun uyananlar dikkat: Nedenlerini açıklayarak dinç kalkmanın yollarını tek tek anlattı

Sputnik Türkiye

Uyandığınızda sanki hiç uyumamış gibi mi hissediyorsunuz? Sabahları yorgun kalkmak, birçok insanın yaşadığı yaygın bir sorundur. Yeterli uyku almanıza rağmen... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T08:27+0300

2024-08-26T08:27+0300

2024-08-26T08:27+0300

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Sabah yorgunluğunun belirtilerini; ağız kuruluğu, nedensiz kas ağrıları, mide barsak rahatsızlıkları, sabahları tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, gün içinde artan yorgunluk hissi olarak sıralayabiliriz. Günlük yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız yanlış ya da eksik uygulamalar da buna neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Belma Yeşilada Yağbasan, yorgun uyanmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.Yorgun uyanmanın başlıca nedenleriSabahları Daha Dinç Uyanmak İçin ÖnerilerEğer tüm bu önlemlere rağmen yorgunluk şikayetiniz devam ediyorsa, altta yatan bir sağlık sorunu olabileceği için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Yorgunluğunuzun nedenini belirlemek ve çözüm bulmak, yaşam kalitenizi artırabilir.

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