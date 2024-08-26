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Sabah yorgun uyananlar dikkat: Nedenlerini açıklayarak dinç kalkmanın yollarını tek tek anlattı
Sabah yorgun uyananlar dikkat: Nedenlerini açıklayarak dinç kalkmanın yollarını tek tek anlattı
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Uyandığınızda sanki hiç uyumamış gibi mi hissediyorsunuz? Sabahları yorgun kalkmak, birçok insanın yaşadığı yaygın bir sorundur. Yeterli uyku almanıza rağmen... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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Sabah yorgunluğunun belirtilerini; ağız kuruluğu, nedensiz kas ağrıları, mide barsak rahatsızlıkları, sabahları tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, gün içinde artan yorgunluk hissi olarak sıralayabiliriz. Günlük yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız yanlış ya da eksik uygulamalar da buna neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Belma Yeşilada Yağbasan, yorgun uyanmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.Yorgun uyanmanın başlıca nedenleriSabahları Daha Dinç Uyanmak İçin ÖnerilerEğer tüm bu önlemlere rağmen yorgunluk şikayetiniz devam ediyorsa, altta yatan bir sağlık sorunu olabileceği için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Yorgunluğunuzun nedenini belirlemek ve çözüm bulmak, yaşam kalitenizi artırabilir.
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Sabah yorgun uyananlar dikkat: Nedenlerini açıklayarak dinç kalkmanın yollarını tek tek anlattı

08:27 26.08.2024
© AAUyku, uyuyan kadın
Uyku, uyuyan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
© AA
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Uyandığınızda sanki hiç uyumamış gibi mi hissediyorsunuz? Sabahları yorgun kalkmak, birçok insanın yaşadığı yaygın bir sorundur. Yeterli uyku almanıza rağmen yorgun uyanıyorsanız, bu durumun altında çeşitli nedenler yatabilir. İşte sabahları yorgun uyanmanın olası nedenleri ve çözüm yolları.
Sabah yorgunluğunun belirtilerini; ağız kuruluğu, nedensiz kas ağrıları, mide barsak rahatsızlıkları, sabahları tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, gün içinde artan yorgunluk hissi olarak sıralayabiliriz. Günlük yaşantımızda farkında olmadan yaptığımız yanlış ya da eksik uygulamalar da buna neden olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Belma Yeşilada Yağbasan, yorgun uyanmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Yorgun uyanmanın başlıca nedenleri

1.
Uyku kalitesini etkileyen faktörler: Yeterince uyuyamamak, yorgun uyanmanın en yaygın nedenlerinden biridir. Ancak, bazı insanlar yeterince uyuduğu halde yorgun uyanırlar. Bu durumda uyku kalitesini etkileyen faktörler devreye girer. Hava kirliliği, alkol ve sigara tüketimi gibi etkenler uyku kalitesini düşürebilir. Özellikle hava kirliliği olan bölgelerde uyuyan kişiler, yeterli oksijen alamadıkları için yorgun uyanabilirler.
2.
Alkol ve sigara tüketimi: Aşırı alkol tüketimi, vücudu susuz bırakır ve organları yorar, bu da sabahları yorgun uyanmaya neden olur. Aynı şekilde sigara, kan dolaşımını yavaşlatarak kandaki oksijen miktarını azaltır. Bu durum da kişinin sabahları yorgun hissetmesine yol açar.
3.
Psikolojik etkenler: Stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlar, uyku kalitesini olumsuz etkileyerek sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir. Bu durumlarda profesyonel destek almak gerekebilir.
4.
Uyku apnesi: Uyku apnesi, uykuda solunumun kesilmesine ve dolayısıyla kalitesiz uykuya yol açar. Bu durum, kişinin güne yorgun başlamasına neden olabilir. Uyku apnesi şikayeti olanlar mutlaka tedavi olmalıdır.
5.
Vitamin eksikliği: D ve B12 vitaminlerinin eksikliği de sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir. Bu vitaminleri içeren besinleri tüketmek, yorgunluk hissinizi azaltabilir.

Sabahları Daha Dinç Uyanmak İçin Öneriler

1.
Düzenli uyku rutini oluşturun: Her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak, vücudunuzun biyolojik saatini düzenler ve daha dinç uyanmanıza yardımcı olur.
2.
Sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimi: Dengeli bir beslenme ve yeterli su tüketimi, vücudun enerji seviyelerini korur. Yatmadan önce hafif bir ara öğün yapmak, sabahları daha enerjik uyanmanıza katkı sağlayabilir.
3.
Spor yapın: Düzenli egzersiz, vücut enerjinizi artırır ve uyku kalitenizi iyileştirir.
4.
Magnezyum takviyesi alın: Magnezyum eksikliği, uyku kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Magnezyum içeren gıdaları tüketmek, bu sorununuzu çözebilir.
5.
Elektronik cihazlardan uzak durun: Yatmadan önce elektronik cihazları kullanmak, melatonin hormonunu olumsuz etkileyebilir. Cihazları yatmadan en az yarım saat önce bırakmak, uyku kalitenizi artırabilir.
6.
Psikolojik destek alın: Stres ve kaygı gibi psikolojik sorunlar, sabahları yorgun uyanmanıza neden oluyorsa, bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.
Eğer tüm bu önlemlere rağmen yorgunluk şikayetiniz devam ediyorsa, altta yatan bir sağlık sorunu olabileceği için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Yorgunluğunuzun nedenini belirlemek ve çözüm bulmak, yaşam kalitenizi artırabilir.
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