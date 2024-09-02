https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakani-tekinden-devamsizlik-aciklamasi-ogrenci-affi-mi-geliyor-1087554158.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den devamsızlık açıklaması: Öğrenci affı mı geliyor?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den devamsızlık açıklaması: Öğrenci affı mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül tarihinde ülke genelinde başlayacak. Ancak okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T17:30+0300

2024-09-02T17:30+0300

2024-09-02T17:30+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

af

eğitim

uzaktan eğitim

yüz yüze eğitim

milli eğitim bakanlığı (meb)

karma eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087222084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47f8af19c25746099606919f1ddcd7b4.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin son dönemlerde gündeminde olan 'devamsızlık affı' ile ilgili gündemlerinde bir affın olmadığını duyurdu.Devamsızlık affı çıkacak mı?Okulların açılması ile öğrenciler devamsızlık affı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talepte bulunuyor. Ancak Bakan Tekin devamsızlık konusunda öğrencileri uyararak, 'Af beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler var, ancak devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde bulunmuyor' dedi.Okullar kayıt ücreti alabilir mi?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul kayıtlarında para istenemeyeceğini açıkladı. Kayıt ücreti isteyen okulların şikayet edilmesi gerekli işlemin yapılacağını açıkladı. Sınıf annesi uygulaması kaldırıldı mı?Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda 'sınıf annesi' uygulamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.Öğretmen atamaları ne zaman?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız." ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakanindan-ogretmen-ve-sube-tercihi-aciklamasi-merkezi-yerlestirme-olacak-1087536937.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanı, öğretmen ataması, devamsızlık affı, af, öğrenci affı