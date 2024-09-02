https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakani-tekinden-devamsizlik-aciklamasi-ogrenci-affi-mi-geliyor-1087554158.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den devamsızlık açıklaması: Öğrenci affı mı geliyor?
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den devamsızlık açıklaması: Öğrenci affı mı geliyor?
Sputnik Türkiye
Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül tarihinde ülke genelinde başlayacak. Ancak okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T17:30+0300
2024-09-02T17:30+0300
2024-09-02T17:30+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
af
eğitim
uzaktan eğitim
yüz yüze eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
karma eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087222084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47f8af19c25746099606919f1ddcd7b4.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin son dönemlerde gündeminde olan 'devamsızlık affı' ile ilgili gündemlerinde bir affın olmadığını duyurdu.Devamsızlık affı çıkacak mı?Okulların açılması ile öğrenciler devamsızlık affı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talepte bulunuyor. Ancak Bakan Tekin devamsızlık konusunda öğrencileri uyararak, 'Af beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler var, ancak devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde bulunmuyor' dedi.Okullar kayıt ücreti alabilir mi?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul kayıtlarında para istenemeyeceğini açıkladı. Kayıt ücreti isteyen okulların şikayet edilmesi gerekli işlemin yapılacağını açıkladı. Sınıf annesi uygulaması kaldırıldı mı?Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda 'sınıf annesi' uygulamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.Öğretmen atamaları ne zaman?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız." ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakanindan-ogretmen-ve-sube-tercihi-aciklamasi-merkezi-yerlestirme-olacak-1087536937.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087222084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67f7781f7b8d5535db37c5815912da53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanı, öğretmen ataması, devamsızlık affı, af, öğrenci affı
milli eğitim bakanı, öğretmen ataması, devamsızlık affı, af, öğrenci affı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den devamsızlık açıklaması: Öğrenci affı mı geliyor?
Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül tarihinde ülke genelinde başlayacak. Ancak okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin son dönemlerde gündeminde olan 'devamsızlık affı' ile ilgili gündemlerinde bir affın olmadığını duyurdu.
Devamsızlık affı çıkacak mı?
Okulların açılması ile öğrenciler devamsızlık affı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talepte bulunuyor. Ancak Bakan Tekin devamsızlık konusunda öğrencileri uyararak, 'Af beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler var, ancak devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde bulunmuyor' dedi.
Okullar kayıt ücreti alabilir mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul kayıtlarında para istenemeyeceğini açıkladı. Kayıt ücreti isteyen okulların şikayet edilmesi gerekli işlemin yapılacağını açıkladı.
Sınıf annesi uygulaması kaldırıldı mı?
Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda 'sınıf annesi' uygulamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Öğretmen atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız." ifadesinde bulundu.