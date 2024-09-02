https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakanindan-ogretmen-ve-sube-tercihi-aciklamasi-merkezi-yerlestirme-olacak-1087536937.html
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ve şube tercihi açıklaması: 'Merkezi yerleştirme olacak'
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ve şube tercihi açıklaması: 'Merkezi yerleştirme olacak'
Sputnik Türkiye
Bakan Tekin "Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:44+0300
2024-09-02T12:44+0300
2024-09-02T12:44+0300
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okul kayıt, yusuf tekin okul kayıt açıklama, merkezi yerleştirme ilkokul, merkezi yerleştirme öğrenci
okul kayıt, yusuf tekin okul kayıt açıklama, merkezi yerleştirme ilkokul, merkezi yerleştirme öğrenci
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ve şube tercihi açıklaması: 'Merkezi yerleştirme olacak'
Ayrıntılar geliyor
Bakan Tekin "Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.