https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/macaristan-barisi-savundugum-icin-rusya-casusu-olarak-damgalandim-1087534995.html

Macaristan: Barışı savunduğum için 'Rusya casusu' olarak damgalandım

Macaristan: Barışı savunduğum için 'Rusya casusu' olarak damgalandım

Sputnik Türkiye

Avrupa’daki politikacıların büyük kısmının barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin baskı ve şantaja... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T12:14+0300

2024-09-02T12:14+0300

2024-09-02T12:18+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

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casus

kremlin

propaganda

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus RBC televizyonuna röportajında, “Barış yanlısı bir duruş sergilediğimde damgalanıyorum. Rusya yanlısı, Putin yanlısı bir duruş sergilediğimi, neredeyse Rusya casusu, Kremlin'in propagandacısı olduğumu söylüyorlar. Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin tartışmaların entelektüel seviyesi çok yüksek değil, çünkü bizim argümanlarımıza karşılık diğer taraftan asla bir karşı argüman gelmiyor, sadece damgalama var. Bu da sorunun çözümüne yardımcı olmuyor” dedi.Buna rağmen barışı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Macar diplomat, “Çok güçlü baskılarla, hatta bazen şantajla karşı karşıya kalacağız. Bizden duruşumuzu değiştirmemiz talep ediliyor ancak biz bunu yapmaya hazır değiliz çünkü bu Macar halkının iradesi” ifadesini kullandı.Avrupa’da savaş histerisi yaşandığını, çoğu politikacının “barıştan değil savaştan yana” olduğunu kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya topraklarına Batı yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını, çünkü bunun gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/putin-ukraynadaki-trajedinin-ana-nedenini-acikladi-batinin-kasitli-rusya-karsiti-politikasi-1087521728.html

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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, rusya, avrupa, batı, casus, kremlin, propaganda, barış, çözüm