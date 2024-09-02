https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/macaristan-barisi-savundugum-icin-rusya-casusu-olarak-damgalandim-1087534995.html
Macaristan: Barışı savunduğum için 'Rusya casusu' olarak damgalandım
Macaristan: Barışı savunduğum için 'Rusya casusu' olarak damgalandım
Sputnik Türkiye
Avrupa’daki politikacıların büyük kısmının barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin baskı ve şantaja... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T12:14+0300
2024-09-02T12:14+0300
2024-09-02T12:18+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus RBC televizyonuna röportajında, “Barış yanlısı bir duruş sergilediğimde damgalanıyorum. Rusya yanlısı, Putin yanlısı bir duruş sergilediğimi, neredeyse Rusya casusu, Kremlin'in propagandacısı olduğumu söylüyorlar. Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin tartışmaların entelektüel seviyesi çok yüksek değil, çünkü bizim argümanlarımıza karşılık diğer taraftan asla bir karşı argüman gelmiyor, sadece damgalama var. Bu da sorunun çözümüne yardımcı olmuyor” dedi.Buna rağmen barışı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Macar diplomat, “Çok güçlü baskılarla, hatta bazen şantajla karşı karşıya kalacağız. Bizden duruşumuzu değiştirmemiz talep ediliyor ancak biz bunu yapmaya hazır değiliz çünkü bu Macar halkının iradesi” ifadesini kullandı.Avrupa’da savaş histerisi yaşandığını, çoğu politikacının “barıştan değil savaştan yana” olduğunu kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya topraklarına Batı yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını, çünkü bunun gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/putin-ukraynadaki-trajedinin-ana-nedenini-acikladi-batinin-kasitli-rusya-karsiti-politikasi-1087521728.html
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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, rusya, avrupa, batı, casus, kremlin, propaganda, barış, çözüm
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, rusya, avrupa, batı, casus, kremlin, propaganda, barış, çözüm
Macaristan: Barışı savunduğum için 'Rusya casusu' olarak damgalandım
12:14 02.09.2024 (güncellendi: 12:18 02.09.2024)
Avrupa’daki politikacıların büyük kısmının barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin baskı ve şantaja rağmen barışçıl çözümü savunmaya devam edeceklerini kaydetti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus RBC televizyonuna röportajında, “Barış yanlısı bir duruş sergilediğimde damgalanıyorum. Rusya yanlısı, Putin yanlısı bir duruş sergilediğimi, neredeyse Rusya casusu, Kremlin'in propagandacısı olduğumu söylüyorlar. Ukrayna sorununun çözümüne ilişkin tartışmaların entelektüel seviyesi çok yüksek değil, çünkü bizim argümanlarımıza karşılık diğer taraftan asla bir karşı argüman gelmiyor, sadece damgalama var. Bu da sorunun çözümüne yardımcı olmuyor” dedi.
Buna rağmen barışı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Macar diplomat, “Çok güçlü baskılarla, hatta bazen şantajla karşı karşıya kalacağız. Bizden duruşumuzu değiştirmemiz talep ediliyor ancak biz bunu yapmaya hazır değiliz çünkü bu Macar halkının iradesi” ifadesini kullandı.
Avrupa’da savaş histerisi yaşandığını, çoğu politikacının “barıştan değil savaştan yana” olduğunu kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
Geleceğe yönelik beklentiler söz konusu olduğunda biz ve Slovakya mutlak bir azınlıktayız, çünkü mesele savaş konusunda ne düşündüğümüz değil, barışın en kısa ve en hızlı şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda ne düşündüğümüz. Aramızdaki fark bu. Ne kadar çok silah verilirse çatışmanın o kadar uzun süreceğini düşünüyoruz. Biz çözümü savaş alanında değil, sadece müzakere masasında görüyoruz.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya topraklarına Batı yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını, çünkü bunun gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını dile getirmişti.