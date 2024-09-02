Putin Ukrayna'daki trajedinin ana nedenini açıkladı: ‘Batı'nın kasıtlı Rusya karşıtı politikası’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
07:03
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
07:31
1 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
07:46
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
08:03
4 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
09:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
09:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
11:18
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
11:36
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
11:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
12:17
1 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
12:41
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
13:18
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:27
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
13:41
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
13:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
14:27
2 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
14:37
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:09
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:22
1 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
19:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
20:51
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:16
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye Romanya’dan sonra Avrupa’da en az kitap okuyan ikinci ülke
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/putin-ukraynadaki-trajedinin-ana-nedenini-acikladi-batinin-kasitli-rusya-karsiti-politikasi-1087521728.html
Putin Ukrayna'daki trajedinin ana nedenini açıkladı: ‘Batı'nın kasıtlı Rusya karşıtı politikası’
Putin Ukrayna'daki trajedinin ana nedenini açıkladı: ‘Batı'nın kasıtlı Rusya karşıtı politikası’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki trajedinin ana nedeninin, ABD'nin başını çektiği kolektif Batı'nın maksatlı Rusya karşıtı politikası olduğunu kaydeden Rusya lideri Putin, Batılı... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T07:31+0300
2024-09-02T08:16+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
sovyetler birliği
batı
abd
darbe
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085049124_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_02e5ed7c4e332dd2c51fcfef80d36cc5.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan ziyareti öncesinde Moğol gazetesi Unuudur'a verdiği röportajda, Ukrayna krzinin nedenlerini ile Batı’nın Rus gazetecilere ve sporculara yönelik baskısını değerlendirdi.Putin, “Ukrayna'daki mevcut trajedinin ana nedeni, ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın kasıtlı Rusya karşıtı politikası” yorumunda bulundu.Batılı politikacıların onlarca yıldır Ukrayna üzerinde tam kontrol sahibi olmak istediğini kaydeden Rus lider, “Orada aşırı milliyetçi ve Rusya karşıtı örgütleri finanse ettiler ve Rusya'nın güya Ukrayna'nın ebedi düşmanı ve varlığına yönelik ana tehdit olduğu fikrini sistematik olarak yerleştirdiler” dedi.Ukrayna aslında Batı'nın jeopolitik iddialarını hayata geçirme sürecinde bir pazarlık konusu haline geldiğini dile getiren Putin, Ukrayna'daki olayların seyrinin bir dizi iç ve dış faktörden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.İç faktörler: ‘Sovyetler Birliği içinde sınırlar yanlış çizildi’Sovyetler Birliği yöneticilerinin ulusal ve bölgesel meselelere ilişkin kararlarının da olumsuz rol oynadığını kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:Sovyet yöneticilerinin, dönemin jeopolitik gerçekleri bağlamında hareket ettiğini belirten Putin, “Onlar, Sovyetler Birliği’nin varlığının sona ereceğini ve yapay olarak çizilmiş iç idari sınırlar boyunca parçalanacağını öngöremediler” diye ekledi.Dış faktörler: ‘ABD, Kiev’de darbe organize etti’ABD ve müttefiklerinin 2014’te Ukrayna’da silahlı darbe organize ettiğini anımsatan Putin, bu darbenin ideologları ve ana katılımcıları olan radikal neo-nazi gruplarının daha sonra ülkenin devlet politikasının tüm gidişatını belirlediğini kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘Özel askeri harekata devam’Günümüzde herkesin, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik yıkıcı stratejisinin doğal sonuçlarına tanık olduğunu dile getiren Putin, Batılı elitlerin mevcut rejime büyük ölçekli siyasi, mali ve askeri destek sağlamaya devam ettiğini ve Ukrayna’yı Rusya'ya karşı mücadelede bir araç olarak gördüğünü belirterek şunu dedi:‘Rus gazetecilere ‘propagandacı’ damgası vuruldu’Rusya Devlet Başkanı Putin, neredeyse tüm Batılı ülkelerin, doğru bilgilerden ve rahatsız edici gerçeklerden saklanmak için Rus gazetecilere karşı baskı uyguladığını dile getirdi.Bu ülkelerde çalışan Rus gazetecilerin yaptığı tek şeyin, etik normlara ve yerel yasalara uygun olarak, güncel konulara ilişkin Rusya’nın bakış açısını mantıklı bir şekilde sunmak olduğunu vurgulayan Rus lider, bu konuda şu yorumda bulundu:Bunun, ifade özgürlüğü ve serbest bilgi akışı gibi demokratik ilkelere aykırı olduğunun altını çizen Putin, Rusya’da basın ve medyanın özgür olduğunu ve bu özgürlüğün anayasa tarafından güvence altına alındığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Sporu demokratikleştirme yolunu izleyeceğiz’Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Olimpiyat ilkelerini çiğnediğini ama Rusya’nın sporu demokratikleştirme ve kısıtlamaları kaldırma yolunda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.Moğolistan ziyareti öncesinde Moğol gazetesi Unuudur'a konuşan Rusya lideri, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin mevcut liderleri, başta ABD olmak üzere kolektif Batı'nın emriyle hareket ederek, savunmaları gereken Olimpiyat ilkelerini alenen ihlal ediyor. Sporcuların hakları ve Olimpiyat Hareketinin bütünlüğü ve evrenselliği için mücadele etmek yerine, kendi statülerini, güçlerini ve mali refahlarını korumakla meşguller” ifadesini kullandı.Rusya’nın, sporun siyasi tarafsızlığına riayet edilmesinden yana olduğunu kaydeden Putin, sporun insani bağların güçlendirilmesinde, karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulmasında, ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin barış, iyi komşuluk ve eşitlik ruhu içinde güçlendirilmesinde büyük rol oynadığını kabul ettiklerini belirterek şunu dedi:Rus sporcuların yarışmalara katılmasına izin verilmediğini ve ulusal sembollerinin yasaklandığını anımsatan Putin, “İş öyle bir noktaya geldi ki, uluslararası turnuvalarda “Rusya” ve “Rus” kelimeleri tamamen iptal edildi. Tüm bunlar, sporun siyasallaştırılmaması ve insanları bölmek yerine birleştirmesi gerektiğini belirten Olimpiyat Antlaşmasının temel ilkelerini açıkça ihlal ediyor” diye kaydetti.Putin, yakın zamana kadar Olimpiyat Oyunlarını milliyet, ırk, etnik köken veya siyasi görüşlere bakılmaksızın istisnasız tüm sporculara açık ve erişilebilir kılan şeyin sporun birleştirici ilkesi olduğunu hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/eski-istihbaratci-ritter-zelenskiy-batidan-daha-fazla-destek-icin-kurska-sizdi-1087515852.html
rusya
ukrayna
sovyetler birliği
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085049124_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_b5e42756c1ecfa82bd3cb950514b46d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, sovyetler birliği, batı, abd, darbe, özel askeri harekat, basın, medya, gazeteci, propaganda, uluslararası olimpiyat komitesi
rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, sovyetler birliği, batı, abd, darbe, özel askeri harekat, basın, medya, gazeteci, propaganda, uluslararası olimpiyat komitesi

Putin Ukrayna'daki trajedinin ana nedenini açıkladı: ‘Batı'nın kasıtlı Rusya karşıtı politikası’

07:31 02.09.2024 (güncellendi: 08:16 02.09.2024)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna'daki trajedinin ana nedeninin, ABD'nin başını çektiği kolektif Batı'nın maksatlı Rusya karşıtı politikası olduğunu kaydeden Rusya lideri Putin, Batılı siyasetçilerin onlarca yıldır Kiev'i tamamen kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan ziyareti öncesinde Moğol gazetesi Unuudur'a verdiği röportajda, Ukrayna krzinin nedenlerini ile Batı’nın Rus gazetecilere ve sporculara yönelik baskısını değerlendirdi.
Putin, “Ukrayna'daki mevcut trajedinin ana nedeni, ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın kasıtlı Rusya karşıtı politikası” yorumunda bulundu.
Batılı politikacıların onlarca yıldır Ukrayna üzerinde tam kontrol sahibi olmak istediğini kaydeden Rus lider, “Orada aşırı milliyetçi ve Rusya karşıtı örgütleri finanse ettiler ve Rusya'nın güya Ukrayna'nın ebedi düşmanı ve varlığına yönelik ana tehdit olduğu fikrini sistematik olarak yerleştirdiler” dedi.
Ukrayna aslında Batı'nın jeopolitik iddialarını hayata geçirme sürecinde bir pazarlık konusu haline geldiğini dile getiren Putin, Ukrayna'daki olayların seyrinin bir dizi iç ve dış faktörden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

İç faktörler: ‘Sovyetler Birliği içinde sınırlar yanlış çizildi’

Sovyetler Birliği yöneticilerinin ulusal ve bölgesel meselelere ilişkin kararlarının da olumsuz rol oynadığını kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sovyetler Birliği içindeki cumhuriyetlerin sınırları ‘proleter gereklilik’ temelinde oldukça keyfi bir şekilde çizildi. Ukrayna'ya, ağırlıklı olarak Rusların yaşadığı endüstriyel Donbass verildi. Ardından, Büyük Vatanseverlik Savaşı arifesinde ve sonrasında Joseph Stalin, daha önce Polonya, Romanya ve Macaristan'a ait olan bazı toprakları Sovyetler Birliği'nin ayrılmaz bir parçası olan Ukrayna'ya dahil etti. 1954 yılında Nikita Kruşçev, Rusya’nın bir parçası olan Kırım'ı fiilen Ukrayna'ya verdi.
Sovyet yöneticilerinin, dönemin jeopolitik gerçekleri bağlamında hareket ettiğini belirten Putin, “Onlar, Sovyetler Birliği’nin varlığının sona ereceğini ve yapay olarak çizilmiş iç idari sınırlar boyunca parçalanacağını öngöremediler” diye ekledi.

Dış faktörler: ‘ABD, Kiev’de darbe organize etti’

ABD ve müttefiklerinin 2014’te Ukrayna’da silahlı darbe organize ettiğini anımsatan Putin, bu darbenin ideologları ve ana katılımcıları olan radikal neo-nazi gruplarının daha sonra ülkenin devlet politikasının tüm gidişatını belirlediğini kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Donbas'taki milyonlarca sivil uzun yıllar boyunca Kiev rejimi tarafından soykırıma, saldırılara ve ablukaya maruz bırakıldı. Ukrayna'da Rus olan her şeye karşı nefret resmi ideoloji haline geldi. Rus diline giderek daha fazla kısıtlama getirildi, kanonik Ortodoksluğa zulmedildi ve hatta şimdi doğrudan yasaklandı.

‘Özel askeri harekata devam’

Günümüzde herkesin, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik yıkıcı stratejisinin doğal sonuçlarına tanık olduğunu dile getiren Putin, Batılı elitlerin mevcut rejime büyük ölçekli siyasi, mali ve askeri destek sağlamaya devam ettiğini ve Ukrayna’yı Rusya'ya karşı mücadelede bir araç olarak gördüğünü belirterek şunu dedi:

Tüm bunları görüyoruz ve Rusya'nın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için özel askeri harekatta belirlenen tüm görevleri tutarlı bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.

‘Rus gazetecilere ‘propagandacı’ damgası vuruldu’

Rusya Devlet Başkanı Putin, neredeyse tüm Batılı ülkelerin, doğru bilgilerden ve rahatsız edici gerçeklerden saklanmak için Rus gazetecilere karşı baskı uyguladığını dile getirdi.
Bu ülkelerde çalışan Rus gazetecilerin yaptığı tek şeyin, etik normlara ve yerel yasalara uygun olarak, güncel konulara ilişkin Rusya’nın bakış açısını mantıklı bir şekilde sunmak olduğunu vurgulayan Rus lider, bu konuda şu yorumda bulundu:
Kendini bir özgürlük standardı olarak gören Batı, rahatsız edici gerçeklerden ve doğru bilgilerden saklanmak için, ayrım gözetmeksizin ‘Kremlin propagandacısı’ olarak damgaladığı Rus gazetecilere karşı açık bir saldırı başlattı.
Bunun, ifade özgürlüğü ve serbest bilgi akışı gibi demokratik ilkelere aykırı olduğunun altını çizen Putin, Rusya’da basın ve medyanın özgür olduğunu ve bu özgürlüğün anayasa tarafından güvence altına alındığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Habercilik alanında çoğulculuğun ve açıklığın gerekli olduğuna inanıyoruz. İktidar, yayın politikasından bağımsız olarak televizyon kanalları, haber ajansları, gazeteler, internet portalları ve diğer kitle iletişim kuruluşları ile yapıcı bir işbirliği içinde. Tek talebimiz, Rusya yasalarına uymaları. Ülkemizde akredite olan yabancı muhabirler bunu anlamalı. Bu şekilde, basın özgürlüğü ve ulusal güvenlik arasında gerekli denge sağlanmış olur.

‘Sporu demokratikleştirme yolunu izleyeceğiz’

Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Olimpiyat ilkelerini çiğnediğini ama Rusya’nın sporu demokratikleştirme ve kısıtlamaları kaldırma yolunda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.
Moğolistan ziyareti öncesinde Moğol gazetesi Unuudur'a konuşan Rusya lideri, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin mevcut liderleri, başta ABD olmak üzere kolektif Batı'nın emriyle hareket ederek, savunmaları gereken Olimpiyat ilkelerini alenen ihlal ediyor. Sporcuların hakları ve Olimpiyat Hareketinin bütünlüğü ve evrenselliği için mücadele etmek yerine, kendi statülerini, güçlerini ve mali refahlarını korumakla meşguller” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, sporun siyasi tarafsızlığına riayet edilmesinden yana olduğunu kaydeden Putin, sporun insani bağların güçlendirilmesinde, karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulmasında, ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin barış, iyi komşuluk ve eşitlik ruhu içinde güçlendirilmesinde büyük rol oynadığını kabul ettiklerini belirterek şunu dedi:
Spor hareketini demokratikleştirme, zorlama engelleri ve kısıtlamaları kaldırma ve ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinin formatlarını genişletme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.
Rus sporcuların yarışmalara katılmasına izin verilmediğini ve ulusal sembollerinin yasaklandığını anımsatan Putin, “İş öyle bir noktaya geldi ki, uluslararası turnuvalarda “Rusya” ve “Rus” kelimeleri tamamen iptal edildi. Tüm bunlar, sporun siyasallaştırılmaması ve insanları bölmek yerine birleştirmesi gerektiğini belirten Olimpiyat Antlaşmasının temel ilkelerini açıkça ihlal ediyor” diye kaydetti.
Putin, yakın zamana kadar Olimpiyat Oyunlarını milliyet, ırk, etnik köken veya siyasi görüşlere bakılmaksızın istisnasız tüm sporculara açık ve erişilebilir kılan şeyin sporun birleştirici ilkesi olduğunu hatırlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
Ukrayna krizi
Eski istihbaratçı Ritter: Zelenskiy, Batı'dan daha fazla destek için Kursk'a sızdı
Dün, 22:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала