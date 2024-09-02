https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/istanbul-trafigine-okul-etkisi-sabah-saatlerinde-trafik-yogunlugu-yasandi-1087528927.html
İstanbul trafiğine 'okul' etkisi: Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul trafiğine 'okul' etkisi: Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Sputnik Türkiye
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlaması sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T10:55+0300
2024-09-02T10:55+0300
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Eğitim-öğretim yılı kapsamında bugün okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Sabah saatlerinde okul heyecanını çocuklarıyla paylaşan veliler yollara düşerken, servis araçlarının da trafikte seyretmesi haftanın ilk gününde İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru yaşanan yoğunluk Sultanbeyli'den başladı. Zaman zaman akıcı ilerleyen trafik, Ataşehir ve Üsküdar bağlantılarından gelen katılımlarla yeniden yoğunlaştı.Avrasya Tüneli'nin Anadolu-Avrupa istikametinde tünel girişinde oluşan araç kuyruğu Göztepe mevkisine kadar uzadı.Gişelerdeki çalışma yoğunluğa neden olduD-100 kara yolunda da Maltepe, Küçükyalı, Bostancı yönünde trafik yoğunluk yaşandı. Samandıra Kartal bağlantı yolunda gişelerdeki çalışma nedeniyle trafikte iki yönlü kısmen yoğunluk oluşurken Sahil Yolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik akıcı seyretti.Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Edirnekapı'da başlayan trafik sıkışıklığının Halıcıoğlu'na kadar devam ettiği gözlendi.Mecidiyeköy'de de Zincirlikuyu istikametinde trafik ağır seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde ise trafik akıcı ilerledi.TEM Otoyolu Esenyurt-Başakşehir arasında iki yönlü, Bayrampaşa- Kağıthane arasında ise Ankara istikametinde araçlar ağır seyretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tuike-gore-kaza-tespit-tutanagi-duzenleyenler-azaliyor-sebep-sigorta-primleri-ve-arac-hasar-kaydi-1087527939.html
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istanbul, okul, trafik
İstanbul trafiğine 'okul' etkisi: Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
10:55 02.09.2024 (güncellendi: 11:19 02.09.2024)
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlaması sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu.
Eğitim-öğretim yılı kapsamında bugün okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Sabah saatlerinde okul heyecanını çocuklarıyla paylaşan veliler yollara düşerken, servis araçlarının da trafikte seyretmesi haftanın ilk gününde İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru yaşanan yoğunluk Sultanbeyli'den başladı. Zaman zaman akıcı ilerleyen trafik, Ataşehir ve Üsküdar bağlantılarından gelen katılımlarla yeniden yoğunlaştı.
Avrasya Tüneli'nin Anadolu-Avrupa istikametinde tünel girişinde oluşan araç kuyruğu Göztepe mevkisine kadar uzadı.
Gişelerdeki çalışma yoğunluğa neden oldu
D-100 kara yolunda da Maltepe, Küçükyalı, Bostancı yönünde trafik yoğunluk yaşandı. Samandıra Kartal bağlantı yolunda gişelerdeki çalışma nedeniyle trafikte iki yönlü kısmen yoğunluk oluşurken Sahil Yolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik akıcı seyretti.
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Edirnekapı'da başlayan trafik sıkışıklığının Halıcıoğlu'na kadar devam ettiği gözlendi.
Mecidiyeköy'de de Zincirlikuyu istikametinde trafik ağır seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde ise trafik akıcı ilerledi.
TEM Otoyolu Esenyurt-Başakşehir arasında iki yönlü, Bayrampaşa- Kağıthane arasında ise Ankara istikametinde araçlar ağır seyretti.