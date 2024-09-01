https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ilyas-salman-oldu-iddiasina-yanit-verdi-ben-yasiyorum-narini-bulun-1087515654.html

İlyas Salman öldü iddiasına yanıt verdi: 'Ben yaşıyorum Narin'i bulun'

İlyas Salman öldü iddiasına yanıt verdi: 'Ben yaşıyorum Narin'i bulun'

Sputnik Türkiye

Yeşilçam oyuncusu İlyas Salman'ın vefat ettiğine dair haberlere oyuncudan yanıt gecikmedi. Kendisinin periyodik olarak öldürüldüğünü anlatan İlyas Salman asıl... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T21:52+0300

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türkiye

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yeşilçam

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Oyuncu İlyas Salman öldüğü hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.Yeşilçam filmlerinde Şener Şen ve Kemal Sunal gibi ünlü oyuncular ile sayısız filme imza atan İlyas Salman'ın öldüğü iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Oyuncu Salman Diyarbakır'da kaybolan Narin'den bahsederek; 'Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık' dedi.İlyas Salman'ın X'ten açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/sinema-oyuncusu-ahu-tugba-hayatini-kaybetti-1087513554.html

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