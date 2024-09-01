https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ilyas-salman-oldu-iddiasina-yanit-verdi-ben-yasiyorum-narini-bulun-1087515654.html
İlyas Salman öldü iddiasına yanıt verdi: 'Ben yaşıyorum Narin'i bulun'
İlyas Salman öldü iddiasına yanıt verdi: 'Ben yaşıyorum Narin'i bulun'
Sputnik Türkiye
Yeşilçam oyuncusu İlyas Salman'ın vefat ettiğine dair haberlere oyuncudan yanıt gecikmedi. Kendisinin periyodik olarak öldürüldüğünü anlatan İlyas Salman asıl... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T21:52+0300
2024-09-01T21:52+0300
2024-09-01T21:56+0300
türkiye
ilyas salman
diyarbakır
vefat
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
kayıp çocuklar
kayıp
yeşilçam
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Oyuncu İlyas Salman öldüğü hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.Yeşilçam filmlerinde Şener Şen ve Kemal Sunal gibi ünlü oyuncular ile sayısız filme imza atan İlyas Salman'ın öldüğü iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Oyuncu Salman Diyarbakır'da kaybolan Narin'den bahsederek; 'Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık' dedi.İlyas Salman'ın X'ten açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/sinema-oyuncusu-ahu-tugba-hayatini-kaybetti-1087513554.html
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ilyas salman öldü mü, ilyas salman narin, narin bulundu mu, diyarbakır narin
ilyas salman öldü mü, ilyas salman narin, narin bulundu mu, diyarbakır narin
İlyas Salman öldü iddiasına yanıt verdi: 'Ben yaşıyorum Narin'i bulun'
21:52 01.09.2024 (güncellendi: 21:56 01.09.2024)
Yeşilçam oyuncusu İlyas Salman'ın vefat ettiğine dair haberlere oyuncudan yanıt gecikmedi. Kendisinin periyodik olarak öldürüldüğünü anlatan İlyas Salman asıl önemli olanın Diyarbakır'da kayıp olarak aranan Narin'in bulunması olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Oyuncu İlyas Salman öldüğü hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Yeşilçam filmlerinde Şener Şen ve Kemal Sunal gibi ünlü oyuncular ile sayısız filme imza atan İlyas Salman'ın öldüğü iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Oyuncu Salman Diyarbakır'da kaybolan Narin'den bahsederek; 'Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık' dedi.
İlyas Salman'ın X'ten açıklaması şöyle:
''Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk''