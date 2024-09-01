https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/galatasaray-icardinin-saglik-durumunu-acikladi-3-4-hafta-sahalardan-uzak-kalabilir-1087509402.html
Galatasaray Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalabilir
Galatasaray Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalabilir
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 4.haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı takımda yıldız isim Mauro İcardi sakatlandı. Maç... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T16:43+0300
2024-09-01T16:43+0300
2024-09-01T16:52+0300
spor
mauro icardi
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sağlık
futbol
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Galatasaray'ın yıldız ismi İcardi, Adana Demirspor maçında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrolünde kısmi yırtık tespit edildi.İcardi'nin sakatlığı ne?Galatasaray dün oynadığı maçta Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Ancak sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Mauro İcardi sakatlanarak maçtan erken ayrıldı. Yapılan sağlık raporu sonucunda İcardi'nin MR'ı çekildi. Raporda doktorlar sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.İcardi kaç maç oynamayacak?Arjantinli forvet Galatasaray'da 3-4 hafta sahalarda oynayamayacak. Kaçırdığı maçlar ise Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa karşılaşmaları olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/unlu-brezilyali-futbolcu-neres-mac-ardindan-silahli-saldiriya-ugradi--1087505668.html
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Galatasaray Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalabilir
16:43 01.09.2024 (güncellendi: 16:52 01.09.2024)
Süper Lig'in 4.haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı takımda yıldız isim Mauro İcardi sakatlandı. Maç sonrası yapılan incelemelerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği duyuruldu. 31 yaşındaki forvet 3-4 hafta sahalarda olamayacak.
Galatasaray'ın yıldız ismi İcardi, Adana Demirspor maçında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrolünde kısmi yırtık tespit edildi.
Galatasaray dün oynadığı maçta Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Ancak sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Mauro İcardi sakatlanarak maçtan erken ayrıldı. Yapılan sağlık raporu sonucunda İcardi'nin MR'ı çekildi. Raporda doktorlar sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.
İcardi kaç maç oynamayacak?
Arjantinli forvet Galatasaray'da 3-4 hafta sahalarda oynayamayacak. Kaçırdığı maçlar ise Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa karşılaşmaları olması bekleniyor.