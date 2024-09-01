https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/galatasaray-icardinin-saglik-durumunu-acikladi-3-4-hafta-sahalardan-uzak-kalabilir-1087509402.html

Galatasaray Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalabilir

Galatasaray Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı: 3-4 hafta sahalardan uzak kalabilir

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 4.haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan sarı kırmızılı takımda yıldız isim Mauro İcardi sakatlandı. Maç... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T16:43+0300

2024-09-01T16:43+0300

2024-09-01T16:52+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

adana

adana demirspor

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sakatlık

sağlık

futbol

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Galatasaray'ın yıldız ismi İcardi, Adana Demirspor maçında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrolünde kısmi yırtık tespit edildi.İcardi'nin sakatlığı ne?Galatasaray dün oynadığı maçta Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Ancak sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Mauro İcardi sakatlanarak maçtan erken ayrıldı. Yapılan sağlık raporu sonucunda İcardi'nin MR'ı çekildi. Raporda doktorlar sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.İcardi kaç maç oynamayacak?Arjantinli forvet Galatasaray'da 3-4 hafta sahalarda oynayamayacak. Kaçırdığı maçlar ise Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa karşılaşmaları olması bekleniyor.

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