https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/unlu-brezilyali-futbolcu-neres-mac-ardindan-silahli-saldiriya-ugradi--1087505668.html

Ünlü Brezilyalı futbolcu Neres, maç ardından silahlı saldırıya uğradı

Ünlü Brezilyalı futbolcu Neres, maç ardından silahlı saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

2 hafta önce İtalya'ya transfer olan yıldız oyuncu David Neres, maç ardından silahla soyguna uğradı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T13:51+0300

2024-09-01T13:51+0300

2024-09-01T13:51+0300

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italya 1. futbol ligi (serie a)

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saldırı

silahlı saldırı

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Napoli’nin Brezilyalı yıldızı David Neres, Parma’yı 2-1 yendikleri maçın ardından korku dolu anlar yaşadı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Neres, maç sonrası otele dönerken aracında silahlı soyguna uğradı. İki hırsız, aracın camını kırarak Neres’e silah doğrulttu ve kol saatini çaldı. Neres, ailesinin de araçta olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eve dönerken soyguna maruz kaldık. Taraftarlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.Neres, bu yaz Benfica’dan Napoli’ye 28 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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napoli, futbol, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), forza italya, hırsız, saldırı, silahlı saldırı