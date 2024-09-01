https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/unlu-brezilyali-futbolcu-neres-mac-ardindan-silahli-saldiriya-ugradi--1087505668.html
Ünlü Brezilyalı futbolcu Neres, maç ardından silahlı saldırıya uğradı
Ünlü Brezilyalı futbolcu Neres, maç ardından silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
2 hafta önce İtalya'ya transfer olan yıldız oyuncu David Neres, maç ardından silahla soyguna uğradı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T13:51+0300
2024-09-01T13:51+0300
2024-09-01T13:51+0300
spor
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forza italya
hırsız
saldırı
silahlı saldırı
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Napoli’nin Brezilyalı yıldızı David Neres, Parma’yı 2-1 yendikleri maçın ardından korku dolu anlar yaşadı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Neres, maç sonrası otele dönerken aracında silahlı soyguna uğradı. İki hırsız, aracın camını kırarak Neres’e silah doğrulttu ve kol saatini çaldı. Neres, ailesinin de araçta olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eve dönerken soyguna maruz kaldık. Taraftarlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.Neres, bu yaz Benfica’dan Napoli’ye 28 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
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napoli, futbol, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), forza italya, hırsız, saldırı, silahlı saldırı
napoli, futbol, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), forza italya, hırsız, saldırı, silahlı saldırı
Ünlü Brezilyalı futbolcu Neres, maç ardından silahlı saldırıya uğradı
2 hafta önce İtalya'ya transfer olan yıldız oyuncu David Neres, maç ardından silahla soyguna uğradı.
Napoli’nin Brezilyalı yıldızı David Neres, Parma’yı 2-1 yendikleri maçın ardından korku dolu anlar yaşadı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Neres, maç sonrası otele dönerken aracında silahlı soyguna uğradı. İki hırsız, aracın camını kırarak Neres’e silah doğrulttu ve kol saatini çaldı.
Neres, ailesinin de araçta olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eve dönerken soyguna maruz kaldık. Taraftarlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Neres, bu yaz Benfica’dan Napoli’ye 28 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.