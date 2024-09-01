https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/fotografi-sosyal-medyada-paylasilan-sevdagul-tuncerden-aciklama-1087510321.html

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Sevdagül Tunçer’den açıklama

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Sevdagül Tunçer’den açıklama

Sputnik Türkiye

30 Ağustos Cuma günü sosyal medyada Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer ve İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit'in bir fotoğrafı yayıldı. 3 gündür... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T17:15+0300

2024-09-01T17:15+0300

2024-09-01T17:21+0300

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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ile Genel Başkan Yardımcısı olan Sevdagül Tunçer'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.İstifası istenen Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer ilk kez sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:Aşağılık söz ve eylemlere maruz kaldığını belirten Genel Başkan Yardımcısı; 'Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Mustafa Kemal'in ruhunu ve vatan sevgisini genlerinizde hissediyor, hiç kimsenin adamı olmadan, hiç kimseden korkmadan, yalnızca ülke menfaatiniz için mücadele ediyorsanız ve özellikle genç bir kadınsanız siyasette ne kadar düşman edinebileceğinizi, ne kadar aşağılık söz ve eylemlere maruz kalabileceğinizi Zafer Partisi'nin kuruluşundan bu yana süregelen 3 yılda çok yakından tecrübe ettim. Ancak ülke menfaati için hiçbir anlam ifade etmeyen bu boş aksiyonlar karşısında şimdiye kadar yalnızca sustum. Yapacak çok işimiz, çözülecek çok sorunumuz vardı. Ben de elimden geldiğince onlara koştum...' şeklinde konuştu.'İki yetişkin yakın arkadaşın sayfiye yerinde çekilmiş fotoğrafı'İki yetişkin insanın yazlık yerde çekilmiş fotoğrafı olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Tunçer; 'Bugün, Erzincan gezimizde tanışıp numarasını aldığım ve elimden geldiğince burs yolladığım tarih bölümü öğrencisi kızın, "abla senin hakkında kötü şeyler yazıyorlar, ekmeğini yedim ben senin, çok üzülüyorum" diye mesaj atması bundandır. Ve onun verdiği güç, tüm bu saldırıların karşısında dik durmam için yeter bana. Şimdi konuşmam gerekirse eğer, asıl ahlaksızlık, bir insan istemediği halde ve adice saiklerle onun özel herhangi bir şeyini topluma açanlardadır. Ve ister içerde ister dışarda olsun bu safi kötü insanların dertleri toplum menfaatinden çok başkadır dostlarım. İki yetişkin yakın arkadaşın (ve eğer merak edenler için önemliyse eğer bekar insanın) sayfiye yerinde çekilmiş bir fotoğrafı, bunca çocuk istismarından, tacizden tecavüzden daha çok konuşuluyorsa, orada bir sıkıntı var demektir.' dedi. 'Şimdi herkes işine baksın'Ülkede her şey düzeldiği zaman fotoğrafının konuşulabileceğini belirten Zafer Partili Tunçer; 'Türkiye, kişi başına düşen milli gelirde ilk 10'a girdiğinde, üniversiteleri dünyanın ilk 500 üniversitesi sıralamalarında ilk sıralara yerleştiğinde, bağımsız ve erişilebilir yargıya kavuştuğunda, kadın şiddetinin, çocuk istismarının, emek sömürüsünün olmadığı, barış ve güven içinde özgürlükçü bir toplumsal yaşamı tesis ettiğinde, belki sıkıntıdan insanların özel hayatlarını konuşabilirler. Şimdi herkes işine baksın...' açıklamasında bulundu.Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Tunçer, 'Atatürk'ün izinde Ümit Özdağ'ın yanında, vatanımızı ve ailemizi savunmaya devam edeceğiz.' ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ak-parti-sozcusu-celikten-famagusta-dizisine-tepki-rum-tarafinin-propagandasi-1087507057.html

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zafer partisi, fotoğraf, sosyal medya, x, twitter , ifşa, ümit özdağ