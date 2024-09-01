AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Famagusta' dizisine tepki: Rum tarafının propagandası
15:05 01.09.2024 (güncellendi: 16:24 01.09.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik internet dizi platformunda 20 Eylül tarihinde vizyona girecek 'Famagusta' isimli yapıma tepki gösterdi. Dizinin Türk askerini işgalci olarak gösterdiği ve Rum propagandası yaptığını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı dizi platformunda yayınlanacak ve Türk askerini işgalci olarak gösteren 'Famagusta' dizisine tepki gösterdi.
Dizinin tepki çeken yanları neler?
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan dizinin 20 Eylül tarihinde Netflix'ten yayınlanacağı açıklandı. Ancak dizinin yayınlanan fragmanlarında Türk askeri Kıbrıs'ı işgal etmiş gibi gösterildi.
Türk askeri sivillere ateş açtı
Yönetmenliğini ve başrolünü Andreas Georgiou'un üstlendiği Famagusta dizisinde Kıbrıs'a gelen Türk askerlerinin sivillere ateş açtığı sahneler yapımda yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan Netflix dizisine sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından şu ifadelere yer verdi:
"1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 1, 2024
Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.…