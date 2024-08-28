https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ermenistandan-nahcivandaki-azerbaycan-mevzilerine-yeni-saldiri-1087362036.html

Ermenistan’dan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine yeni saldırı

Ermenistan’dan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine yeni saldırı

Sputnik Türkiye

Karabağ sonrası süreçte başta Rusya ve diğer komşularının bölgesel barış çağrılarına yanıt vermeyerek yüzünü Batı’ya çeviren Ermenistan, ateşkes ihlalini... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:09+0300

2024-08-28T11:09+0300

2024-08-28T11:09+0300

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyururken, yapılan açıklamada, yerel saatle 06.45 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Haydarabat köyü istikametindeki mevzilerin hedef alındığı bildirildi.Temmuz ayında Ermeni-Amerikan ortak askeri tatbikatlarının başladığını duyuran Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ABD’nin davetiyle Washington'daki NATO zirvesine katılmış, haziran ayında da Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Artur Yegoyan’ın NATO Askeri Komitesinin toplantısına katıldığını bildirilmişti.Bakü’nün ‘barışı Batı ülkelerinde arama’ çağrıları ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bölgede yıkıcı politika yürüten ‘Fransa'nın ateşe benzin dökme peşinde olduğu’ uyarılarına rağmen Paris’le askeri işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğunu gösteren Erivan yönetimi, Fransa'dan Caesar topçu sistemleri satın aldığını duyurmuştu.Rusya: AB yıkıcı etkisini bölgeye yaymak için Ermenistan ordusuna yardım ediyorErivan’ın Brüksel ile yakınlaşmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliğinin (AB) Ermenistan ordusuna 10 milyon euro askeri yardım kararının arkasında AB'nin yıkıcı etkisini Güney Kafkasya bölgesine doğru genişletme yönündeki jeopolitik hesabı olduğunu söylemişti.AB’nin barışçıl temelini kaybettiğini ve kullanabileceği barışçıl bir potansiyele sahip olmadığını dile getiren Zaharova, "Bir zamanlar AB’nin en azından sözde barışçıl, istikrarlı bir durum için çabaladığı, barışçıl hedefler adına bir şeyleri güçlendirmeye çalıştığı zamanlar vardı. Artık neler olduğunu, hangi kararların alındığını, hangi belgelerin imzalandığını görüyorsunuz. AB askerileşmeye, çatışmaya doğru bir yol izlemiştir ve kendi vatandaşlarının değil, ABD ve NATO'nun çıkarlarına hizmet etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de gerçekleştirdiği görüşmede, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyarız” diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrovdan-ermenistana-sitem-anlamakta-zorlaniyoruz-1087022189.html

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