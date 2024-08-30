https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-baris-anlasmasiyla-ve-bolgeye-kalici-baris-gelmesiyle-1087472204.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Batı ülkelerinden silah aldığını, üçüncü taraflarla askeri tatbikatlar yaptığını belirterek, Ermenistan'ın barış... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T19:45+0300

2024-08-30T19:45+0300

2024-08-30T19:45+0300

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azerbaycan

ilham aliyev

kafkasya

kafkasya bölgesi

güney kafkasya

ermenistan

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fransa

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Bölgedeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Aliyev, Azerbaycan olarak bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.Aliyev, Ermenistan'la barışın sağlanması için bu ülkenin anayasasındaki, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının kaldırılması ve anayasanın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aliyev, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Aliyev, bazı Batı kuruluşlarının ülkesine karşı haksız tutum sergilediğini, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı tutumunun ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/putin-pasinyan-ile-azerbaycan-ermenistan-iliskilerini-gorustu-1087184524.html

azerbaycan

kafkasya

kafkasya bölgesi

güney kafkasya

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azerbaycan, ilham aliyev, kafkasya, kafkasya bölgesi, güney kafkasya, ermenistan, agit minsk grubu, fransa, tatbikat, ortak tatbikat