https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-baris-anlasmasiyla-ve-bolgeye-kalici-baris-gelmesiyle-1087472204.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Batı ülkelerinden silah aldığını, üçüncü taraflarla askeri tatbikatlar yaptığını belirterek, Ermenistan'ın barış... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T19:45+0300
2024-08-30T19:45+0300
2024-08-30T19:45+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
kafkasya
kafkasya bölgesi
güney kafkasya
ermenistan
agit minsk grubu
fransa
tatbikat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087020842_0:100:1939:1191_1920x0_80_0_0_03f80ad297483782e5b71d2137c6e04e.jpg
Bölgedeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Aliyev, Azerbaycan olarak bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.Aliyev, Ermenistan'la barışın sağlanması için bu ülkenin anayasasındaki, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının kaldırılması ve anayasanın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aliyev, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Aliyev, bazı Batı kuruluşlarının ülkesine karşı haksız tutum sergilediğini, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı tutumunun ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/putin-pasinyan-ile-azerbaycan-ermenistan-iliskilerini-gorustu-1087184524.html
azerbaycan
kafkasya
kafkasya bölgesi
güney kafkasya
ermenistan
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087020842_108:0:1831:1292_1920x0_80_0_0_63378ab1f6169a03191fe83465bce9dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
azerbaycan, ilham aliyev, kafkasya, kafkasya bölgesi, güney kafkasya, ermenistan, agit minsk grubu, fransa, tatbikat, ortak tatbikat
azerbaycan, ilham aliyev, kafkasya, kafkasya bölgesi, güney kafkasya, ermenistan, agit minsk grubu, fransa, tatbikat, ortak tatbikat
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Batı ülkelerinden silah aldığını, üçüncü taraflarla askeri tatbikatlar yaptığını belirterek, Ermenistan'ın barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilglenmediğini ifade ederek Erivan'ın kasıtlı olarak süreyi uzattığını vurguladı.
Bölgedeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Aliyev, Azerbaycan olarak bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.
Aliyev, Ermenistan'la barışın sağlanması için bu ülkenin anayasasındaki, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının kaldırılması ve anayasanın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aliyev, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan'ın Minsk Grubu'nun lağvedilmemesi konusundaki tutumu hiçbir şekilde anlaşılır değildir. Çünkü çatışmalar geçmişte kaldıysa ve Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini söylüyorsa, o zaman geçmişten kalan Minsk Grubu'nu tutmaya ne gerek var. Görünüşe göre Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor. Ermenistan kasıtlı olarak süreyi uzatıyor. Fransa'dan, diğer Batılı ülkelerden ve diğer taraflardan yeni silahlar alıyor, topraklarında üçüncü taraflarla askeri tatbikatlar yapıyor.
Aliyev, bazı Batı kuruluşlarının ülkesine karşı haksız tutum sergilediğini, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı tutumunun ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu aktardı.