https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/cevdet-yilmazdan-famagusta-tepkisi-rum-eoka-mezalimi-film-degil-gercekti-1087514353.html

Cevdet Yılmaz'dan 'Famagusta' tepkisi: Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti

Cevdet Yılmaz'dan 'Famagusta' tepkisi: Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz internette yayınlanacak Rum yapımı 'Famagusta' dizisine tepki gösterdi. Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteren... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T20:51+0300

2024-09-01T20:51+0300

2024-09-01T20:51+0300

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak Rum yapımı 'Famagusta' dizisine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan Rum yapımı Famagusta dizisine tepkiler gelmeye devam ediyor. Türk askeri işgalci olarak gösterildiNetflix tarafından 20 Eylül'de yayınlanacak dizide Türk askeri işgalci ve sivillere ateş eden bir ordu olarak yapımda gösterildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı dizide işgal olarak anlatan diziye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.Cevdet Yılmaz X hesabından şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/disisleri-bakanligindan-famagusto-tepkisi-1087512657.html

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