https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/cevdet-yilmazdan-famagusta-tepkisi-rum-eoka-mezalimi-film-degil-gercekti-1087514353.html
Cevdet Yılmaz'dan 'Famagusta' tepkisi: Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti
Cevdet Yılmaz'dan 'Famagusta' tepkisi: Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz internette yayınlanacak Rum yapımı 'Famagusta' dizisine tepki gösterdi. Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteren... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T20:51+0300
2024-09-01T20:51+0300
2024-09-01T20:51+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak Rum yapımı 'Famagusta' dizisine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan Rum yapımı Famagusta dizisine tepkiler gelmeye devam ediyor. Türk askeri işgalci olarak gösterildiNetflix tarafından 20 Eylül'de yayınlanacak dizide Türk askeri işgalci ve sivillere ateş eden bir ordu olarak yapımda gösterildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı dizide işgal olarak anlatan diziye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.Cevdet Yılmaz X hesabından şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/disisleri-bakanligindan-famagusto-tepkisi-1087512657.html
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Cevdet Yılmaz'dan 'Famagusta' tepkisi: Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz internette yayınlanacak Rum yapımı 'Famagusta' dizisine tepki gösterdi. Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci olarak gösteren dizinin Rum propagandası olduğunu ve Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katledenin Rum EOKA olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak Rum yapımı 'Famagusta' dizisine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan Rum yapımı Famagusta dizisine tepkiler gelmeye devam ediyor.
Türk askeri işgalci olarak gösterildi
Netflix tarafından 20 Eylül'de yayınlanacak dizide Türk askeri işgalci ve sivillere ateş eden bir ordu olarak yapımda gösterildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı dizide işgal olarak anlatan diziye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.
Cevdet Yılmaz X hesabından şunları söyledi:
"Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hala KKTC'de açıkça görülmekte, hala Kıbrıs Türklerine ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Barış Harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa, bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir."