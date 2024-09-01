https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/disisleri-bakanligindan-famagusto-tepkisi-1087512657.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' tepkisi
Sputnik Türkiye
Dışişleri'nden "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T19:22+0300
2024-09-01T19:22+0300
2024-09-01T20:01+0300
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Dışişleri Bakanlığı dijital platform Netflix'in dizisi Famagusta ile ilgili tepki gösterdi. Dizi için 'tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiği' yorumunda bulunulan açıklamada "Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir" ifadeleri yer aldı.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Famagusta' adlı diziye tepkisini "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir" ifadeleriyle dile getirmişti.Famagusta dizisi ne zaman yayınlanacak?Netflix'in tepki toplayan dizisi Famagusta 20 Eylül Cuma günü platformda yayında olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ak-parti-sozcusu-celikten-famagusta-dizisine-tepki-rum-tarafinin-propagandasi-1087507057.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' tepkisi
19:22 01.09.2024 (güncellendi: 20:01 01.09.2024)
Dışişleri'nden "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı dijital platform Netflix'in dizisi Famagusta ile ilgili tepki gösterdi. Dizi için 'tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiği' yorumunda bulunulan açıklamada "Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Famagusta' adlı diziye tepkisini "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir" ifadeleriyle dile getirmişti.
Famagusta dizisi ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in tepki toplayan dizisi Famagusta 20 Eylül Cuma günü platformda yayında olacak.