https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/disisleri-bakanligindan-famagusto-tepkisi-1087512657.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' tepkisi

Sputnik Türkiye

Dışişleri'nden "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T19:22+0300

2024-09-01T19:22+0300

2024-09-01T20:01+0300

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Dışişleri Bakanlığı dijital platform Netflix'in dizisi Famagusta ile ilgili tepki gösterdi. Dizi için 'tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet ettiği' yorumunda bulunulan açıklamada "Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir" ifadeleri yer aldı.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Famagusta' adlı diziye tepkisini "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir" ifadeleriyle dile getirmişti.Famagusta dizisi ne zaman yayınlanacak?Netflix'in tepki toplayan dizisi Famagusta 20 Eylül Cuma günü platformda yayında olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ak-parti-sozcusu-celikten-famagusta-dizisine-tepki-rum-tarafinin-propagandasi-1087507057.html

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