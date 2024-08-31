https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/sosyal-medyadan-ataturke-ve-turk-milletine-hakaret-eden-supheli-tutuklandi-1087493503.html

Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T19:53+0300

2024-08-31T19:53+0300

2024-08-31T19:53+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

türk

hakaret

tutuklama

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili 'Gereği yapıldı-29' başlığıyla açıklamada bulunmuştu.Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ali-yerlikaya-acikladi-ataturke-ve-aziz-milletimize-hakaret-eden-burak-keles-gozaltina-alinmistir-1087478303.html

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mustafa kemal atatürk, türk, hakaret, tutuklama, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya