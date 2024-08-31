https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/sosyal-medyadan-ataturke-ve-turk-milletine-hakaret-eden-supheli-tutuklandi-1087493503.html
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T19:53+0300
2024-08-31T19:53+0300
2024-08-31T19:53+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
türk
hakaret
tutuklama
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili 'Gereği yapıldı-29' başlığıyla açıklamada bulunmuştu.Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ali-yerlikaya-acikladi-ataturke-ve-aziz-milletimize-hakaret-eden-burak-keles-gozaltina-alinmistir-1087478303.html
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mustafa kemal atatürk, türk, hakaret, tutuklama, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
mustafa kemal atatürk, türk, hakaret, tutuklama, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili 'Gereği yapıldı-29' başlığıyla açıklamada bulunmuştu.
Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesini kullanmıştı.