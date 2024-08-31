https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ali-yerlikaya-acikladi-ataturke-ve-aziz-milletimize-hakaret-eden-burak-keles-gozaltina-alinmistir-1087478303.html
Ali Yerlikaya açıkladı: 'Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş gözaltına alınmıştır'
Ali Yerlikaya açıkladı: 'Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş gözaltına alınmıştır'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Burak Keleş'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T01:14+0300
2024-08-31T01:14+0300
2024-08-31T01:14+0300
türkiye
ali yerlikaya
hakaret
atatürk'e hakaret
gözaltı
gözaltı kararı
istanbul emniyet müdürlüğü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Atatürk’e ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş'in İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-tunc-2-suriyelinin-adalet-bakanliginda-ise-alindigi-iddiasina-yanit-verdi-1087476724.html
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ali yerlikaya, hakaret, atatürk'e hakaret, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul emniyet müdürlüğü
ali yerlikaya, hakaret, atatürk'e hakaret, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul emniyet müdürlüğü
Ali Yerlikaya açıkladı: 'Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş gözaltına alınmıştır'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Burak Keleş'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Atatürk’e ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş'in İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.