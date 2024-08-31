https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ali-yerlikaya-acikladi-ataturke-ve-aziz-milletimize-hakaret-eden-burak-keles-gozaltina-alinmistir-1087478303.html

Ali Yerlikaya açıkladı: 'Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş gözaltına alınmıştır'

Ali Yerlikaya açıkladı: 'Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş gözaltına alınmıştır'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Burak Keleş'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T01:14+0300

2024-08-31T01:14+0300

2024-08-31T01:14+0300

türkiye

ali yerlikaya

hakaret

atatürk'e hakaret

gözaltı

gözaltı kararı

istanbul emniyet müdürlüğü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Atatürk’e ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş'in İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-tunc-2-suriyelinin-adalet-bakanliginda-ise-alindigi-iddiasina-yanit-verdi-1087476724.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, hakaret, atatürk'e hakaret, gözaltı, gözaltı kararı, istanbul emniyet müdürlüğü