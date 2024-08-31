https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ozlem-zengin-istenmeyen-isim-iddialarina-yanit-verdi-ben-onlara-modifiye-ak-partililer-diyorum-1087492864.html
Özlem Zengin 'istenmeyen isim' iddialarına yanıt verdi: 'Ben onlara modifiye AK Partililer diyorum'
Özlem Zengin 'istenmeyen isim' iddialarına yanıt verdi: 'Ben onlara modifiye AK Partililer diyorum'
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin gündeme ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendisi için 'istenmeyen isim' olduğu yönündeki iddialara... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T19:29+0300
2024-08-31T19:29+0300
2024-08-31T19:29+0300
politika
ak parti
özlem zengin
modifiye
dilruba sokak röportajı
dilruba kayserilioğlu
sokak hayvanları
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kendisine yöneltilen 'istenmeyen isim' iddialarını yanıtlayan Zengin, yıllardır siyaset yaparak sokakta kendi anketlerimi görebildiğini belirterek, kendi gerçekliklerini sokağa tercih ettiğini vurguladı.Bir karşıtlık oluşturarak kendini ifade etmek isteyen kolaycı bir kitle olduğunu dile getiren Zengin, "Onurlu olan şeyin kendi fiklrini bir kötü inşa etmeden anlatmaktır" cümlesini kaydetti.Kendisine yönelik eleştirilere ilişkin verdiği yanıtta Zengin şu cümleleri dile getirdi:Zengin konuşmasını bu bölümünde ek olarak, "Sosyal medyayla ilgili bir hukuk düzeni tüm dünyada yetersiz kalıyor. Bu mecraların kullanımıyla alakalı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" cümlelerini ifade etti.'Sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi'Canlı yayında sokak hayvanlarına yönelik yasaya ilişkin de açıklamada bulunan Zengin, aynı anda iki dengenin de korunması gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi. Bizim önce insanların can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Öte yandan hayvanlara zarar vermek bir cezaya tabii. Hayvana işkence ve öldürmeye ceza var. Bu yeni kanunla da hayvanlara zarar veriliyorsa ona ceza var. Barınak sayısının artması gerekiyor" dedi.'Ben pişman olmasını beklerdim'Söz konusu yayında Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest kalmasına ilişkin de açıklama yapan Özlem Zengin, konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/cumhurbaskani-erdogan-uyesi-oldugumuz-ittifaklarin-ihtiyac-durumunda-nasil-davrandigini-gorduk-1087492370.html
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ak parti, özlem zengin, modifiye, dilruba sokak röportajı, dilruba kayserilioğlu, sokak hayvanları
ak parti, özlem zengin, modifiye, dilruba sokak röportajı, dilruba kayserilioğlu, sokak hayvanları
Özlem Zengin 'istenmeyen isim' iddialarına yanıt verdi: 'Ben onlara modifiye AK Partililer diyorum'
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin gündeme ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendisi için 'istenmeyen isim' olduğu yönündeki iddialara yanıt vererek sokakta kendi anketlerini gördüğünü dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kendisine yöneltilen 'istenmeyen isim' iddialarını yanıtlayan Zengin, yıllardır siyaset yaparak sokakta kendi anketlerimi görebildiğini belirterek, kendi gerçekliklerini sokağa tercih ettiğini vurguladı.
Bir karşıtlık oluşturarak kendini ifade etmek isteyen kolaycı bir kitle olduğunu dile getiren Zengin, "Onurlu olan şeyin kendi fiklrini bir kötü inşa etmeden anlatmaktır" cümlesini kaydetti.
Kendisine yönelik eleştirilere ilişkin verdiği yanıtta Zengin şu cümleleri dile getirdi:
Mesela siz hiç söylemediğiniz şeylerle itham ediliyorsunuz. Sonra ben onu söylemedim dediğiniz zaman veya benim gerçeğim bu zaman da ayrıca bir kez daha linç ediliyorsunuz. Grupların hepsi benzer yapılar. Bir kısmı mesela ben partimiz için görüyorum, AK Partili görünümlü. Ben onlara 'modifiye AK Partililer' diyorum. Çünkü dışarıdan bize bir eleştiri gelirse bunu kim ciddeye alır?
Zengin konuşmasını bu bölümünde ek olarak, "Sosyal medyayla ilgili bir hukuk düzeni tüm dünyada yetersiz kalıyor. Bu mecraların kullanımıyla alakalı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" cümlelerini ifade etti.
'Sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi'
Canlı yayında sokak hayvanlarına yönelik yasaya ilişkin de açıklamada bulunan Zengin, aynı anda iki dengenin de korunması gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi. Bizim önce insanların can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Öte yandan hayvanlara zarar vermek bir cezaya tabii. Hayvana işkence ve öldürmeye ceza var. Bu yeni kanunla da hayvanlara zarar veriliyorsa ona ceza var. Barınak sayısının artması gerekiyor" dedi.
'Ben pişman olmasını beklerdim'
Söz konusu yayında Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest kalmasına ilişkin de açıklama yapan Özlem Zengin, konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:
Hiçbir konuyu olması gereken zeminde tartışamıyoruz, üzülüyorum. Hukuk aslında bize ne zaman tutukluluk olup olmayacağını söylüyor. Buradaki konuda benim şahsi önerim tutuksuz yargılansın, yargılama olmasın değil. Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. Ben pişman olmasını beklerdim. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak.