https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/ozlem-zengin-istenmeyen-isim-iddialarina-yanit-verdi-ben-onlara-modifiye-ak-partililer-diyorum-1087492864.html

Özlem Zengin 'istenmeyen isim' iddialarına yanıt verdi: 'Ben onlara modifiye AK Partililer diyorum'

Özlem Zengin 'istenmeyen isim' iddialarına yanıt verdi: 'Ben onlara modifiye AK Partililer diyorum'

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin gündeme ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamada, sosyal medyada kendisi için 'istenmeyen isim' olduğu yönündeki iddialara... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T19:29+0300

2024-08-31T19:29+0300

2024-08-31T19:29+0300

politika

ak parti

özlem zengin

modifiye

dilruba sokak röportajı

dilruba kayserilioğlu

sokak hayvanları

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kendisine yöneltilen 'istenmeyen isim' iddialarını yanıtlayan Zengin, yıllardır siyaset yaparak sokakta kendi anketlerimi görebildiğini belirterek, kendi gerçekliklerini sokağa tercih ettiğini vurguladı.Bir karşıtlık oluşturarak kendini ifade etmek isteyen kolaycı bir kitle olduğunu dile getiren Zengin, "Onurlu olan şeyin kendi fiklrini bir kötü inşa etmeden anlatmaktır" cümlesini kaydetti.Kendisine yönelik eleştirilere ilişkin verdiği yanıtta Zengin şu cümleleri dile getirdi:Zengin konuşmasını bu bölümünde ek olarak, "Sosyal medyayla ilgili bir hukuk düzeni tüm dünyada yetersiz kalıyor. Bu mecraların kullanımıyla alakalı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" cümlelerini ifade etti.'Sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi'Canlı yayında sokak hayvanlarına yönelik yasaya ilişkin de açıklamada bulunan Zengin, aynı anda iki dengenin de korunması gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda sahipsiz köpekler insanlara zarar verdi. Bizim önce insanların can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Öte yandan hayvanlara zarar vermek bir cezaya tabii. Hayvana işkence ve öldürmeye ceza var. Bu yeni kanunla da hayvanlara zarar veriliyorsa ona ceza var. Barınak sayısının artması gerekiyor" dedi.'Ben pişman olmasını beklerdim'Söz konusu yayında Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest kalmasına ilişkin de açıklama yapan Özlem Zengin, konuşmasını şu cümlelerle devam ettirdi:

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ak parti, özlem zengin, modifiye, dilruba sokak röportajı, dilruba kayserilioğlu, sokak hayvanları