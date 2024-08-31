Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç durumunda nasıl davrandığını gördük

Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik

İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor

Geliştireceğimiz 'Çelik Kubbe' projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak Geliştireceğimiz 'Çelik Kubbe' projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz

Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç olduğunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde hepimiz gördük. PKK'nın Suriye uzantısına destek vermekten çekinmediler. Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç olduğunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde hepimiz gördük. PKK'nın Suriye uzantısına destek vermekten çekinmediler.

Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir