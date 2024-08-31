Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç durumunda nasıl davrandığını gördük
18:50 31.08.2024 (güncellendi: 18:56 31.08.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Harp Okulu Mezuniyet programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik
İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor
Geliştireceğimiz 'Çelik Kubbe' projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak
Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz
Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç olduğunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde hepimiz gördük. PKK'nın Suriye uzantısına destek vermekten çekinmediler.
Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir
Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız