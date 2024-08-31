İSKİ, 'su faturalarının 5 kat fazla olduğu' iddialarına yanıt verdi

Bilindiği üzere; doğalgaz hizmetleri ile suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması hizmetleri birbirinden farklı, kıyas edilmeyecek iki ayrı sektördür. Yaz mevsimi dolayısıyla su tüketimleri ile doğalgaz tüketimleri aynı seviyede değildir. Mevsimsel değişkenlere göre doğalgaz tüketimleri aylık olarak artmakta veya azalmaktadır. Kış mevsiminde doğalgaz tüketimi artmakta buna bağlı olarak oluşan faturalarda artış yaşanmaktadır. Yaz mevsiminde doğalgaz tüketimi az olduğundan fatura buna göre düşmektedir.

Doğalgaz ve suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması maliyeti, birim fiyatlarının belirlenmesi, mevsimsel tüketimi, su ve doğalgaz tüketim hacimleri ve kullanım alanları birbirinden tamamen farklı olan iki farklı faturanın kıyaslanması abesle iştigaldir.

Su faturalarında suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması bedelinin yanı sıra atık suyun toplanması kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma hizmetlerine ait bedeller de yer almaktadır.