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İSKİ, 'su faturalarının 5 kat fazla olduğu' iddialarına yanıt verdi
İSKİ, 'su faturalarının 5 kat fazla olduğu' iddialarına yanıt verdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medya hesabından bazı basın yayın organları ve sosyal medya... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İSKİ tarafından yapılan resmi açıklamada, su faturalarının 5 kat fazla olduğu iddialarına yanıt verildi."Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında; aynı tarihte gelen su ve doğalgaz faturaları paylaşılarak faturalarda kullanılan tüketim miktarının aynı olduğu, iki fatura arasındaki fiyat farkı yer aldığı su faturasının 5 kat fazla olduğu iddialarına yer verilmektedir" cümleleri ile başlayan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca doğalgaz faturalarında devletçe sübvanse edildiği ve desteklendiği kamuoyuyla paylaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp ücretsiz insani Su Hakkı sunan idaremiz tüm maliyet artışlarına rağmen 2024 yılı Mayıs Ayında yapılan Genel Kurulda konut Pabonelerimizin yüzde 85'inin kullandığı 1. Kademe su tarifesinde sadece yüzde 36 oranında düzenleme yapılmıştır. insani Su Hakkı uygulaması ile 1 metreküp suyun bedeli konut abonelerimize 27.98 TL olarak yansımaktadır" cümleleri yer aldı.Söz konusu açıklama, "Dünyada kabul edilen su faturalarının ödenebilirlik kriteri hane halkının toplam aylık gelirinin yüzde 3-5'i seviyesi iken, İstanbul'da konut 1. kademeden istifade eden yüzde 85 abonemizin Asgari ücrete göre ödenebilirlik seviyesi yüzde 2.47 oranındadır" cümlesiyle sonlandırıldı.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), basın açıklaması, duyuru, iddia, fatura

İSKİ, 'su faturalarının 5 kat fazla olduğu' iddialarına yanıt verdi

21:41 31.08.2024
© Fotoğraf : DHAİSKİ
İSKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2024
© Fotoğraf : DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medya hesabından bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan su faturalarının 5 kat fazla geldiği iddialarına yanıt verdi.
İSKİ tarafından yapılan resmi açıklamada, su faturalarının 5 kat fazla olduğu iddialarına yanıt verildi.
"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında; aynı tarihte gelen su ve doğalgaz faturaları paylaşılarak faturalarda kullanılan tüketim miktarının aynı olduğu, iki fatura arasındaki fiyat farkı yer aldığı su faturasının 5 kat fazla olduğu iddialarına yer verilmektedir" cümleleri ile başlayan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

Bilindiği üzere; doğalgaz hizmetleri ile suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması hizmetleri birbirinden farklı, kıyas edilmeyecek iki ayrı sektördür. Yaz mevsimi dolayısıyla su tüketimleri ile doğalgaz tüketimleri aynı seviyede değildir. Mevsimsel değişkenlere göre doğalgaz tüketimleri aylık olarak artmakta veya azalmaktadır. Kış mevsiminde doğalgaz tüketimi artmakta buna bağlı olarak oluşan faturalarda artış yaşanmaktadır. Yaz mevsiminde doğalgaz tüketimi az olduğundan fatura buna göre düşmektedir.

Doğalgaz ve suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması maliyeti, birim fiyatlarının belirlenmesi, mevsimsel tüketimi, su ve doğalgaz tüketim hacimleri ve kullanım alanları birbirinden tamamen farklı olan iki farklı faturanın kıyaslanması abesle iştigaldir.

Su faturalarında suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması bedelinin yanı sıra atık suyun toplanması kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma hizmetlerine ait bedeller de yer almaktadır.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca doğalgaz faturalarında devletçe sübvanse edildiği ve desteklendiği kamuoyuyla paylaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp ücretsiz insani Su Hakkı sunan idaremiz tüm maliyet artışlarına rağmen 2024 yılı Mayıs Ayında yapılan Genel Kurulda konut Pabonelerimizin yüzde 85'inin kullandığı 1. Kademe su tarifesinde sadece yüzde 36 oranında düzenleme yapılmıştır. insani Su Hakkı uygulaması ile 1 metreküp suyun bedeli konut abonelerimize 27.98 TL olarak yansımaktadır" cümleleri yer aldı.
Söz konusu açıklama, "Dünyada kabul edilen su faturalarının ödenebilirlik kriteri hane halkının toplam aylık gelirinin yüzde 3-5'i seviyesi iken, İstanbul'da konut 1. kademeden istifade eden yüzde 85 abonemizin Asgari ücrete göre ödenebilirlik seviyesi yüzde 2.47 oranındadır" cümlesiyle sonlandırıldı.
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