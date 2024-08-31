https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/gemi-geri-donusum-tesisinde-gazdan-etkilendigi-dusunulen-4-isciden-1i-oldu-1087494883.html

Gemi geri dönüşüm tesisinde, gazdan etkilendiği düşünülen 4 işçiden 1'i öldü

Gemi geri dönüşüm tesisinde, gazdan etkilendiği düşünülen 4 işçiden 1'i öldü

Sputnik Türkiye

İzmir Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesinde gazdan etkilendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T21:12+0300

2024-08-31T21:12+0300

2024-08-31T21:12+0300

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İzmir Aliağa'da bulunan bir gemi dönüşüm firmasında çalışan 10 kişinin gazdan etkilenmiş olabileceği bildirildi. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 işçinin henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendiği değerlendirilen işçilerden biri hayatını kaybetti.Durumları ağır olan diğer 3 işçinin devlet hastanesinden Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. İşçilere müdahale eden 6 işçinin de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri açıklandı.Tesis tedbir amaçlı kapatıldıTedbir amacıyla kapatılan gemi dönüşüm tesisinde, AFAD ekipleri tarafından çalışmalar yürütülüyor.Tehlikeli gaz kontrolünün periyodik olarak yapılması gerekiyorGemi söküm yönetmeliği uyarınca, söküm yapılacak olan gemide bulunan yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin depolandığı veya kullanıldığı bölgede, söküm işlemi öncesinde ortamda serbest halde bulunan gazlardan arındırılması ve insan çalışacak vaziyete getirilmesi gerekiyor.Ayrıca gemide tehlikeli gaz ve buharların bulunduğu kapalı alanlarda yapılacak çalışmalardan önce bu ortamda yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı gaz ve buharların bulunup bulunmadığının periyodik aralıklarla kontrolü, varsa bunların ortamdaki konsantrasyonun saptanması işleminin yapılması gerekiyor.

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