https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/disisleri-bakani-lavrovdan-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-muzakerelere-mudahale-etmeme-cagrisi-1087489805.html
Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere müdahale etmeme çağrısı
Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere müdahale etmeme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere müdahale edilmemesi çağrısında bulundu. 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T16:44+0300
2024-08-31T16:44+0300
2024-08-31T17:00+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri engellemeye çalışanların, zaman ilerledikçe müzakerelerin daha zor hale geleceğini anlamaları gerektiğini belirtti.Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha bir buçuk yıl önce olası müzakereler konusuna değinmişti. Bizim buna karşı olmadığımız söylemişti. Karşı olanlar şunu anlamalılar ki, ne kadar gecikirlerse anlaşmaya varmak o kadar zor olacak. İstanbul’da, özel askeri harekatın başlamasının üzerinden bir aydan kısa bir süre geçmişken anlaşmak çok kolay olurdu. Ukrayna bunu istemedi” diye konuştu.‘Ukrayna ordusuna Kursk bölgesinde sponsorluk yapan Batı’nın hangi hedeflerin peşinde olduğunu kestirmek zor’Rus diplomat, “Bu durumda düşüncelerinin ne olduğunu kestirmem zor. Batılı meslektaşlarımız aşırı sivri zekaya sahip. Bazen her şeyi kendilerine göre öyle bir çarpıtıyorlar ki. Fakat şimdi siyaset bilimciler bunu tartışıyor. Hatta (Vladimir) Zelenskiy bile bunun gelecekte yapılacak takaslar için gerekeceğini söylemişti. Bu o kadar safça bir şey ki” ifadelerini kullandı.Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı ile ilgili soru karşısında ise böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/lavrov-ve-urdun-disisleri-bakani-safadi-ortadogudaki-durumu-gorustu-1086563852.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, müzakere, istanbul
Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere müdahale etmeme çağrısı
16:44 31.08.2024 (güncellendi: 17:00 31.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri engellemeye çalışanların, zaman ilerledikçe müzakerelerin daha zor hale geleceğini anlamaları gerektiğini belirtti.
Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha bir buçuk yıl önce olası müzakereler konusuna değinmişti. Bizim buna karşı olmadığımız söylemişti. Karşı olanlar şunu anlamalılar ki, ne kadar gecikirlerse anlaşmaya varmak o kadar zor olacak. İstanbul’da, özel askeri harekatın başlamasının üzerinden bir aydan kısa bir süre geçmişken anlaşmak çok kolay olurdu. Ukrayna bunu istemedi” diye konuştu.
‘Ukrayna ordusuna Kursk bölgesinde sponsorluk yapan Batı’nın hangi hedeflerin peşinde olduğunu kestirmek zor’
Rus diplomat, “Bu durumda düşüncelerinin ne olduğunu kestirmem zor. Batılı meslektaşlarımız aşırı sivri zekaya sahip. Bazen her şeyi kendilerine göre öyle bir çarpıtıyorlar ki. Fakat şimdi siyaset bilimciler bunu tartışıyor. Hatta (Vladimir) Zelenskiy bile bunun gelecekte yapılacak takaslar için gerekeceğini söylemişti. Bu o kadar safça bir şey ki” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı ile ilgili soru karşısında ise böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağının altını çizdi.