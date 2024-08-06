https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/lavrov-ve-urdun-disisleri-bakani-safadi-ortadogudaki-durumu-gorustu-1086563852.html

Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi Ortadoğu’daki durumu görüştü

Lavrov ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi Ortadoğu’daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin-İsrail çatışması da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki askeri... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T22:59+0300

2024-08-06T22:59+0300

2024-08-06T22:59+0300

dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ürdün

ürdün dışişleri bakanlığı

ayman safadi

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israil-filistin

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin-İsrail çatışması da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki askeri ve siyasi durumun ele alındığı bildirildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin-İsrail çatışması da dahil olmak üzere Ortadoğu’daki askeri ve siyasi durumu değerlendirdi, diplomatlar ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.Açıklamada, “Bakanlar, Ortadoğu'daki askeri ve siyasi duruma ilişkin gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde ateşkes yapılması ve bölgedeki gerilimin bir an önce düşürülmesi gereğine vurgu yapıldı. Aynı zamanda hem Moskova hem de Amman’ın, tüm Ortadoğu için felaket niteliğinde sonuçlardan kaçınılması amacıyla ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bakanların ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konulara ilişkin düzenli temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/lavrov-israilin-hamasi-tamamen-yok-etme-hedefi-gercekci-degil-1086272269.html

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