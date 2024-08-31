https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/arac-alim-ve-satim-islemlerinde-yeni-duzenlemeye-saatler-kaldi-cifte-odeme-yapilacak-1087487335.html

Araç alım satım işlemlerinde yeni düzenlemeye saatler kaldı: Çifte ödeme yapılacak

Araç alım satım işlemlerinde yeni düzenlemeye saatler kaldı: Çifte ödeme yapılacak

Sputnik Türkiye

1 Eylül 2024 itibarıyla araç alım, satım ve tescil işlemlerinde vekaletnameyle ilgili yeni bir düzenleme devreye giriyor. Bundan böyle, vekaleten yapılan... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T15:02+0300

2024-08-31T15:02+0300

2024-08-31T15:04+0300

ekonomi

düzenleme

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noter

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ikinci el

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Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin duyurduğu yeni düzenlemeye göre, noterler artık dijital ortamda kayıtlı olan vekaletnameyi işlem sırasında basılı olarak talep edecek. Eğer vekaletname aslı yanında değilse, noterler bu belgeyi sistemden çıkarıp tasdik edecek ve bu işlem için vekilden ek ücret alacak. Özpeynirci, "Sistem üzerine tanımlı vekaletname için ikinci kez ödeme yapacağız. Dijitalleşme adına büyük bir geri adım" şeklinde tepki gösterdi.Türkiye Noterler Birliği kararıTürkiye Noterler Birliği tarafından alınan karar, otomotiv sektöründe vekaletle yapılan tüm araç alım, satım ve tescil işlemlerini kapsayacak. Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Noterler, sistemde kayıtlı olan e-imzalı vekaletnameyi çıkartarak tasdik edip ücretlendirecek ve işlemi bu şekilde gerçekleştirecek” ifadesini kullandı.'Vekaletname i̇çin çifte ödeme yapılacak'Bu düzenlemeyle, dijital ortamda kayıtlı olan vekaletnameye rağmen, işlem sırasında aslı bulunmazsa bir kez daha ücret ödenmesi gerekecek. Sektör temsilcileri ve kullanıcılar bu yeni düzenlemeye tepki gösterirken, dijitalleşme hedeflerinin gerisine düşüldüğü görüşünde birleşiyor.

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