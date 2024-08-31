https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/emeklilik-sistemi-degisiyor-iste-yeni-aylik-hesaplama-yontemi-1087487013.html

Emeklilik sistemi değişiyor: Yeni aylık hesaplama yöntemi de ortaya çıktı

Emeklilik sistemi değişiyor: Yeni aylık hesaplama yöntemi de ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

OVP kapsamında emekli maaşları için önemli değişiklikler gündeme geldi. Yeni sistemle, çalışanların sistemde kalma sürelerinin artırılması hedefken, prim gün... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T14:27+0300

2024-08-31T14:27+0300

2024-08-31T15:06+0300

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emeklilik yaşı

bireysel emeklilik sistemi (bes)

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emeklilik reformu

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Yapılacak düzenlemelerle emekli maaşları hesaplama yöntemleri sadeleştirilecek. Şu anda emekli aylıkları, üç farklı dönemi kapsayan karmaşık bir hesaplama sistemine göre belirleniyor. Bu sistemde 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları uygulanıyor. Yeni düzenleme ile bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması ve tek bir hesaplama yöntemi ile daha yüksek emekli maaşları sağlanması hedefleniyor.Taban maaş ve i̇lgili sorunlarSon yıllarda emeklilere uygulanan taban maaş sistemi, çeşitli sorunları da beraberinde getirdi. Taban maaş uygulaması, düşük prim ödemesi yapan ya da asgari ücretle çalışan emeklilerin aylıklarını artırdı; ancak bazı emekliler için sıfır zam sorunu yaşandı ve taban maaşın hemen üstünde kalan emeklilerin maaşları yetersiz kaldı. Ayrıca, yüksek prim ödeyen emeklilerle düşük prim ödeyenler arasında maaş farkı neredeyse yok denecek kadar azaldı.Yapılan çalışmalarda şu başlıklar öne çıkıyor:Yeni düzenlemenin zaman çizelgesiOrta Vadeli Program'da belirtilen değişiklikler, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde hayata geçirilecek. Yapılacak teknik çalışmaların ardından taslakların ortaya çıkması ve düzenlemelerin yeni yasama döneminde meclise sunulması bekleniyor.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre çok değişken olmayan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranıyla tek bir hesaplama yapılabilir. Böylece çok prim ödeyenin ve çok çalışanın daha yüksek maaş aldığı bir sistem ortaya çıkabilir.Güler: Daha dengeli ve adil hale getirilmesi gerekAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sistemindeki değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. Güler, “Dünyadaki gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 65-70 arasında olduğunu ve bizim de bu standartlara yaklaşmamız gerektiğini” vurguladı. Ayrıca, Hazine desteğiyle emekli maaşlarının artırılmasının yanı sıra, mevcut sistemin daha dengeli ve adil hale getirilmesi gerektiğini belirtti.Çalışma saatleri düşecek mi?Güler, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını, sadece belirli meslek gruplarında esnek çalışma modellerinin değerlendirildiğini ifade etti.Bu düzenlemelerle birlikte emeklilik sistemi daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/arac-alim-ve-satim-islemlerinde-yeni-duzenlemeye-saatler-kaldi-cifte-odeme-yapilacak-1087487335.html

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