https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-tunc-2-suriyelinin-adalet-bakanliginda-ise-alindigi-iddiasina-yanit-verdi-1087476724.html

Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı' iddiasına yanıt verdi

Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T23:26+0300

2024-08-30T23:26+0300

2024-08-30T23:26+0300

politika

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

iddia

yanıt

suriyeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084613406_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_599d67d48f09a008b77f11090c41d3cb.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, 'sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı' yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-gozaltina-alinan-8-supheliden-5i-tutuklandi-1087475039.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, iddia, yanıt, suriyeli