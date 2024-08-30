https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-tunc-2-suriyelinin-adalet-bakanliginda-ise-alindigi-iddiasina-yanit-verdi-1087476724.html
Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı' iddiasına yanıt verdi
Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T23:26+0300
2024-08-30T23:26+0300
2024-08-30T23:26+0300
politika
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
iddia
yanıt
suriyeli
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, 'sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı' yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-gozaltina-alinan-8-supheliden-5i-tutuklandi-1087475039.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, iddia, yanıt, suriyeli
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, iddia, yanıt, suriyeli
Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığı' iddiasına yanıt verdi
Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığı'nda işe alındığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, 'sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı' yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.
Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.