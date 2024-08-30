Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şehir hastanelerine bütçeden 83,7 milyar lira harcandı: ‘Kara deliğe dönüşmüş durumda’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
15:23
3 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye-Suriye normalleşmesini istemeyenlerin başında İsrail geliyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:14
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
18:32
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
19:21
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
06:27
17 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
07:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
08:06
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
08:16
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
08:32
3 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
08:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
09:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
10:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
10:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
11:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
12:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
13:21
2 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
15:23
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:39
1 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
15:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
16:06
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
16:18
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
16:27
17 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
18:05
55 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
19:00
50 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
20:00
53 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:25
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:49
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yil-sonu-yaklasirken-piyasalar-hareketlendi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-1087442414.html
Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi
Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi
Sputnik Türkiye
Yıl sonuna doğru yaklaşırken, altın, dolar ve borsa fiyatlamaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T09:15+0300
2024-08-30T09:15+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
borsa
borsa istanbul
fed
fed
fed faiz kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Endeks, 10 bin puanın altındaki seyrini sürdürürken, son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, altına olan talebi artırdı.Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından yönün ne olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Baydar, borsada 10 bin 415 puan ile 10 bin 117 puan arasında bir boşluk olduğuna dikkat çekerek, bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, 9 bin 733 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü söyledi.Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 3.000 tl’yi görebilir mi?Gram altın, yurtiçinde 2 bin 750 liranın üzerini test ederken, ons altındaki yukarı yönlü hareketler gram altında yeniden 2 bin 800 lira seviyelerinin görülebileceği sinyallerini veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Ekonomistlerin öngörülerine göre, yıl sonuna kadar ons altında yaşanabilecek hareketlere bağlı olarak gram altının 3 bin TL seviyelerini görme ihtimali bulunuyor.Dolar/TL’de düşüş beklentisi var mı?Dolar/TL, 34 liranın üzerindeki seviyelerde işlem görmeye devam ederken, bazı uzmanlar kurda kısa vadede düşüş bekliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Carry Trade nedeniyle dövizden TL’ye geçiş devam ediyor. Dövizde alıcı kurumlar azalırsa, dolar/TL 33.18 seviyelerine kadar düşebilir" şeklinde konuştu.Fed ve TCMB’nin faiz kararları piyasaları nasıl etkileyecek?Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu durumun küresel borsalar için olumlu olacağı ve doların değer kaybedebileceği öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise aylık enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, Kasım ayından itibaren bir faiz indirimi gerçekleşebilir ve bu durum borsada yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.Yatırımcıların gözü piyasaların üzerindePiyasaların yıl sonuna kadar nasıl şekilleneceği, Fed ve TCMB’nin alacağı kararlara bağlı olarak belirlenecek. Altın, dolar ve borsa üzerindeki hareketlilik sürerken, yatırımcılar dikkatlerini piyasaların gelecekteki seyrine çevirmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yeni-formatla-basliyor-uefa-avrupa-liginde-besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-muhtemel-rakipleri-1087439614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları

Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi

09:15 30.08.2024
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA
Abone ol
Yıl sonuna doğru yaklaşırken, altın, dolar ve borsa fiyatlamaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarını yükseltirken, dolar/TL 34 liranın üzerine çıktı. Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi 10 bin puanın altında kararsız bir seyir izliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Endeks, 10 bin puanın altındaki seyrini sürdürürken, son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, altına olan talebi artırdı.
Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından yönün ne olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Baydar, borsada 10 bin 415 puan ile 10 bin 117 puan arasında bir boşluk olduğuna dikkat çekerek, bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, 9 bin 733 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü söyledi.

Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 3.000 tl’yi görebilir mi?

Gram altın, yurtiçinde 2 bin 750 liranın üzerini test ederken, ons altındaki yukarı yönlü hareketler gram altında yeniden 2 bin 800 lira seviyelerinin görülebileceği sinyallerini veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Ekonomistlerin öngörülerine göre, yıl sonuna kadar ons altında yaşanabilecek hareketlere bağlı olarak gram altının 3 bin TL seviyelerini görme ihtimali bulunuyor.

Dolar/TL’de düşüş beklentisi var mı?

Dolar/TL, 34 liranın üzerindeki seviyelerde işlem görmeye devam ederken, bazı uzmanlar kurda kısa vadede düşüş bekliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Carry Trade nedeniyle dövizden TL’ye geçiş devam ediyor. Dövizde alıcı kurumlar azalırsa, dolar/TL 33.18 seviyelerine kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

Fed ve TCMB’nin faiz kararları piyasaları nasıl etkileyecek?

Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu durumun küresel borsalar için olumlu olacağı ve doların değer kaybedebileceği öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise aylık enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, Kasım ayından itibaren bir faiz indirimi gerçekleşebilir ve bu durum borsada yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.

Yatırımcıların gözü piyasaların üzerinde

Piyasaların yıl sonuna kadar nasıl şekilleneceği, Fed ve TCMB’nin alacağı kararlara bağlı olarak belirlenecek. Altın, dolar ve borsa üzerindeki hareketlilik sürerken, yatırımcılar dikkatlerini piyasaların gelecekteki seyrine çevirmiş durumda.
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
SPOR
Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала