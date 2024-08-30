https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yil-sonu-yaklasirken-piyasalar-hareketlendi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-1087442414.html

Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi

Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi

Sputnik Türkiye

Yıl sonuna doğru yaklaşırken, altın, dolar ve borsa fiyatlamaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T09:15+0300

2024-08-30T09:15+0300

2024-08-30T09:15+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

borsa

borsa istanbul

fed

fed

fed faiz kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Endeks, 10 bin puanın altındaki seyrini sürdürürken, son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, altına olan talebi artırdı.Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından yönün ne olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Baydar, borsada 10 bin 415 puan ile 10 bin 117 puan arasında bir boşluk olduğuna dikkat çekerek, bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, 9 bin 733 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü söyledi.Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 3.000 tl’yi görebilir mi?Gram altın, yurtiçinde 2 bin 750 liranın üzerini test ederken, ons altındaki yukarı yönlü hareketler gram altında yeniden 2 bin 800 lira seviyelerinin görülebileceği sinyallerini veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Ekonomistlerin öngörülerine göre, yıl sonuna kadar ons altında yaşanabilecek hareketlere bağlı olarak gram altının 3 bin TL seviyelerini görme ihtimali bulunuyor.Dolar/TL’de düşüş beklentisi var mı?Dolar/TL, 34 liranın üzerindeki seviyelerde işlem görmeye devam ederken, bazı uzmanlar kurda kısa vadede düşüş bekliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Carry Trade nedeniyle dövizden TL’ye geçiş devam ediyor. Dövizde alıcı kurumlar azalırsa, dolar/TL 33.18 seviyelerine kadar düşebilir" şeklinde konuştu.Fed ve TCMB’nin faiz kararları piyasaları nasıl etkileyecek?Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu durumun küresel borsalar için olumlu olacağı ve doların değer kaybedebileceği öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise aylık enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, Kasım ayından itibaren bir faiz indirimi gerçekleşebilir ve bu durum borsada yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.Yatırımcıların gözü piyasaların üzerindePiyasaların yıl sonuna kadar nasıl şekilleneceği, Fed ve TCMB’nin alacağı kararlara bağlı olarak belirlenecek. Altın, dolar ve borsa üzerindeki hareketlilik sürerken, yatırımcılar dikkatlerini piyasaların gelecekteki seyrine çevirmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yeni-formatla-basliyor-uefa-avrupa-liginde-besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-muhtemel-rakipleri-1087439614.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları