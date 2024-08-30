https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yil-sonu-yaklasirken-piyasalar-hareketlendi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-1087442414.html
Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi
Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi
Sputnik Türkiye
Yıl sonuna doğru yaklaşırken, altın, dolar ve borsa fiyatlamaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T09:15+0300
2024-08-30T09:15+0300
2024-08-30T09:15+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
borsa
borsa istanbul
fed
fed
fed faiz kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Endeks, 10 bin puanın altındaki seyrini sürdürürken, son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, altına olan talebi artırdı.Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından yönün ne olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Baydar, borsada 10 bin 415 puan ile 10 bin 117 puan arasında bir boşluk olduğuna dikkat çekerek, bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, 9 bin 733 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü söyledi.Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 3.000 tl’yi görebilir mi?Gram altın, yurtiçinde 2 bin 750 liranın üzerini test ederken, ons altındaki yukarı yönlü hareketler gram altında yeniden 2 bin 800 lira seviyelerinin görülebileceği sinyallerini veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Ekonomistlerin öngörülerine göre, yıl sonuna kadar ons altında yaşanabilecek hareketlere bağlı olarak gram altının 3 bin TL seviyelerini görme ihtimali bulunuyor.Dolar/TL’de düşüş beklentisi var mı?Dolar/TL, 34 liranın üzerindeki seviyelerde işlem görmeye devam ederken, bazı uzmanlar kurda kısa vadede düşüş bekliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Carry Trade nedeniyle dövizden TL’ye geçiş devam ediyor. Dövizde alıcı kurumlar azalırsa, dolar/TL 33.18 seviyelerine kadar düşebilir" şeklinde konuştu.Fed ve TCMB’nin faiz kararları piyasaları nasıl etkileyecek?Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu durumun küresel borsalar için olumlu olacağı ve doların değer kaybedebileceği öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise aylık enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, Kasım ayından itibaren bir faiz indirimi gerçekleşebilir ve bu durum borsada yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.Yatırımcıların gözü piyasaların üzerindePiyasaların yıl sonuna kadar nasıl şekilleneceği, Fed ve TCMB’nin alacağı kararlara bağlı olarak belirlenecek. Altın, dolar ve borsa üzerindeki hareketlilik sürerken, yatırımcılar dikkatlerini piyasaların gelecekteki seyrine çevirmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yeni-formatla-basliyor-uefa-avrupa-liginde-besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-muhtemel-rakipleri-1087439614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
merkez bankası faiz kararı, merkez bankası toplantısı ne zaman, altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları
Yıl sonu yaklaşırken piyasalar hareketlendi: Altın ve borsa için rakam verildi
Yıl sonuna doğru yaklaşırken, altın, dolar ve borsa fiyatlamaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarını yükseltirken, dolar/TL 34 liranın üzerine çıktı. Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi 10 bin puanın altında kararsız bir seyir izliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Endeks, 10 bin puanın altındaki seyrini sürdürürken, son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi. Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri, altına olan talebi artırdı.
Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından yönün ne olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Baydar, borsada 10 bin 415 puan ile 10 bin 117 puan arasında bir boşluk olduğuna dikkat çekerek, bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, 9 bin 733 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü söyledi.
Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 3.000 tl’yi görebilir mi?
Gram altın, yurtiçinde 2 bin 750 liranın üzerini test ederken, ons altındaki yukarı yönlü hareketler gram altında yeniden 2 bin 800 lira seviyelerinin görülebileceği sinyallerini veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre Ekonomistlerin öngörülerine göre, yıl sonuna kadar ons altında yaşanabilecek hareketlere bağlı olarak gram altının 3 bin TL seviyelerini görme ihtimali bulunuyor.
Dolar/TL’de düşüş beklentisi var mı?
Dolar/TL, 34 liranın üzerindeki seviyelerde işlem görmeye devam ederken, bazı uzmanlar kurda kısa vadede düşüş bekliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Carry Trade nedeniyle dövizden TL’ye geçiş devam ediyor. Dövizde alıcı kurumlar azalırsa, dolar/TL 33.18 seviyelerine kadar düşebilir" şeklinde konuştu.
Fed ve TCMB’nin faiz kararları piyasaları nasıl etkileyecek?
Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu durumun küresel borsalar için olumlu olacağı ve doların değer kaybedebileceği öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise aylık enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, Kasım ayından itibaren bir faiz indirimi gerçekleşebilir ve bu durum borsada yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.
Yatırımcıların gözü piyasaların üzerinde
Piyasaların yıl sonuna kadar nasıl şekilleneceği, Fed ve TCMB’nin alacağı kararlara bağlı olarak belirlenecek. Altın, dolar ve borsa üzerindeki hareketlilik sürerken, yatırımcılar dikkatlerini piyasaların gelecekteki seyrine çevirmiş durumda.