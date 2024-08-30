https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-milli-bayramlarinda-tepki-ceken-paylasimlar-yapan-natodan-bu-kez-zafer-bayrami-icin-1087451886.html

Türkiye'nin milli bayramlarında tepki çeken paylaşımlar yapan NATO'dan bu kez Zafer Bayramı için 'Afrinli' kutlama

Türkiye'nin milli bayramlarında tepki çeken paylaşımlar yapan NATO'dan bu kez Zafer Bayramı için 'Afrinli' kutlama

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T12:28+0300

2024-08-30T12:28+0300

2024-08-30T12:28+0300

türkiye

nato

zafer bayramı

30 ağustos zafer bayramı

kutlama

afrin

izmir

nato üyeliği

müttefik

müttefik

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NATO sıklıkla Türkiye'nin milli bayramlarında yaptığı 'alakasız' sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çekiyordu. Bu kez de 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımının şu şekilde yapılmasının ardından eleştirilen peş peşe gelmeye başladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-buyuk-zaferinin-102-yili-bugun-neden-bu-kadar-onemli-1087446740.html

türkiye

afrin

izmir

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