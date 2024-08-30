https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-milli-bayramlarinda-tepki-ceken-paylasimlar-yapan-natodan-bu-kez-zafer-bayrami-icin-1087451886.html
Türkiye'nin milli bayramlarında tepki çeken paylaşımlar yapan NATO'dan bu kez Zafer Bayramı için 'Afrinli' kutlama
Türkiye'nin milli bayramlarında tepki çeken paylaşımlar yapan NATO'dan bu kez Zafer Bayramı için 'Afrinli' kutlama
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T12:28+0300
2024-08-30T12:28+0300
2024-08-30T12:28+0300
türkiye
nato
zafer bayramı
30 ağustos zafer bayramı
kutlama
afrin
izmir
nato üyeliği
müttefik
müttefik
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NATO sıklıkla Türkiye'nin milli bayramlarında yaptığı 'alakasız' sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çekiyordu. Bu kez de 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımının şu şekilde yapılmasının ardından eleştirilen peş peşe gelmeye başladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-buyuk-zaferinin-102-yili-bugun-neden-bu-kadar-onemli-1087446740.html
türkiye
afrin
izmir
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nato, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama, afrin, izmir, nato üyeliği, müttefik, müttefik, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, paylaşım
nato, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama, afrin, izmir, nato üyeliği, müttefik, müttefik, türkiye, atatürk, mustafa kemal atatürk, paylaşım
Türkiye'nin milli bayramlarında tepki çeken paylaşımlar yapan NATO'dan bu kez Zafer Bayramı için 'Afrinli' kutlama
Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf yayınladı. Tepkiler sonrası yoruma kapatılan paylaşımın ise hala silinmediği görüldü.
NATO sıklıkla Türkiye'nin milli bayramlarında yaptığı 'alakasız' sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çekiyordu. Bu kez de 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımının şu şekilde yapılmasının ardından eleştirilen peş peşe gelmeye başladı: