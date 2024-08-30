https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/natodan-geri-adim-afrinli-kutlama-mesaji-gelen-tepkiler-uzerine-silindi-1087463189.html
NATO'dan geri adım: 'Afrinli' Zafer Bayramı paylaşımı gelen tepkiler üzerine silindi
NATO'dan geri adım: 'Afrinli' Zafer Bayramı paylaşımı gelen tepkiler üzerine silindi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:34+0300
2024-08-30T16:34+0300
2024-08-30T16:44+0300
türkiye
30 ağustos zafer bayramı
nato
x
twitter
paylaşım
geri adım
tepki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103152/53/1031525302_0:228:2931:1877_1920x0_80_0_0_a092de48fea1048f4903db4a17bebd0e.jpg
Türkiye'nin milli bayramlarında yaptığı 'alakasız' sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çeken NATO, bu yıl da bu geleneğini sürdürmüştü.Sabah saatlerinde NATO'nun bir hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'üzerinde oynanmış' bir fotoğraf ile kutlanmıştı. Söz konusu fotoğrafın Afrin'den olması ve fotoğrafta 'mültecilerin' bulunması sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.NATO gelen tepkiler sebebiyle 'geri adım' atarak ilgili mesajı sosyal medya hesabından kaldırdı.Yeni paylaşımda ise NATO üyesi ülkelerin bayraklarının önünde yer alan bir Türk askeri yer alıyor. Ancak yeni paylaşımda kullanılan 'host nation' ibaresi tepki almaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-milli-bayramlarinda-tepki-ceken-paylasimlar-yapan-natodan-bu-kez-zafer-bayrami-icin-1087451886.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103152/53/1031525302_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_650ebd3c506ae8933ea8c92c48235b28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
30 ağustos zafer bayramı, nato, x, twitter , paylaşım, geri adım, tepki
30 ağustos zafer bayramı, nato, x, twitter , paylaşım, geri adım, tepki
NATO'dan geri adım: 'Afrinli' Zafer Bayramı paylaşımı gelen tepkiler üzerine silindi
16:34 30.08.2024 (güncellendi: 16:44 30.08.2024)
Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf yayımlamıştı. Gelen tepkiler sonrası söz konusu paylaşım silindi.
Türkiye'nin milli bayramlarında yaptığı 'alakasız' sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çeken NATO, bu yıl da bu geleneğini sürdürmüştü.
Sabah saatlerinde NATO'nun bir hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'üzerinde oynanmış' bir fotoğraf ile kutlanmıştı. Söz konusu fotoğrafın Afrin'den olması ve fotoğrafta 'mültecilerin' bulunması sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.
NATO gelen tepkiler sebebiyle 'geri adım' atarak ilgili mesajı sosyal medya hesabından kaldırdı.
Yeni paylaşımda ise NATO üyesi ülkelerin bayraklarının önünde yer alan bir Türk askeri yer alıyor. Ancak yeni paylaşımda kullanılan 'host nation' ibaresi tepki almaya devam ediyor.