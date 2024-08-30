https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/natodan-geri-adim-afrinli-kutlama-mesaji-gelen-tepkiler-uzerine-silindi-1087463189.html

NATO'dan geri adım: 'Afrinli' Zafer Bayramı paylaşımı gelen tepkiler üzerine silindi

NATO'dan geri adım: 'Afrinli' Zafer Bayramı paylaşımı gelen tepkiler üzerine silindi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir paylaşım yaparak 'kutlamak' isteyen NATO, Afrin'den bir fotoğraf ile göçmenlerin de içinde bulunduğu bir fotoğraf... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:34+0300

2024-08-30T16:34+0300

2024-08-30T16:44+0300

türkiye

30 ağustos zafer bayramı

nato

x

twitter

paylaşım

geri adım

tepki

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Türkiye'nin milli bayramlarında yaptığı 'alakasız' sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çeken NATO, bu yıl da bu geleneğini sürdürmüştü.Sabah saatlerinde NATO'nun bir hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'üzerinde oynanmış' bir fotoğraf ile kutlanmıştı. Söz konusu fotoğrafın Afrin'den olması ve fotoğrafta 'mültecilerin' bulunması sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.NATO gelen tepkiler sebebiyle 'geri adım' atarak ilgili mesajı sosyal medya hesabından kaldırdı.Yeni paylaşımda ise NATO üyesi ülkelerin bayraklarının önünde yer alan bir Türk askeri yer alıyor. Ancak yeni paylaşımda kullanılan 'host nation' ibaresi tepki almaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-milli-bayramlarinda-tepki-ceken-paylasimlar-yapan-natodan-bu-kez-zafer-bayrami-icin-1087451886.html

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30 ağustos zafer bayramı, nato, x, twitter , paylaşım, geri adım, tepki