https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-besiktas-galatasaray-ve-fenerbahce-birlikte-uefa-avrupa-liginde-1087453810.html
Türk futbol tarihinde bir ilk: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde
Türk futbol tarihinde bir ilk: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından Beşiktaş dün akşam Lugano’yu 5-1 skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan üçüncü takım oldu. 3 takım aynı sezonda UEFA... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T13:41+0300
2024-08-30T13:41+0300
2024-08-30T13:43+0300
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uefa avrupa ligi
kura çekimi
uefa avrupa ligi kura çekimi
futbol
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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri bugün TSİ ile 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forumu’ndan belirlenecek. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in kura çekimi sonrası rakibi belli olacak.Fenerbahçe ikinci torbadan, Galatasaray üçüncü torbadan ve Beşiktaş ise dördüncü torbadan kura çekimine katılacak. Üç büyükler olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA macerası, daha önceki yıllarda ikişerli kombinasyonlar şeklinde yer almış.2016-17 sezonunda Fenerbahçe’ye Konyaspor ile Osmanlıspor eşlik etmişti. 2018-19 sezonunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş’a Akhisarspor eşlik etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/fenerbahce-alanyaspor-maci-bu-aksam-muhtemel-11ler-belli-oldu-1087452798.html
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beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, uefa, uefa avrupa ligi, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, futbol
beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, uefa, uefa avrupa ligi, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, futbol
Türk futbol tarihinde bir ilk: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde
13:41 30.08.2024 (güncellendi: 13:43 30.08.2024)
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından Beşiktaş dün akşam Lugano’yu 5-1 skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan üçüncü takım oldu. 3 takım aynı sezonda UEFA liginde birlikte yer alarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri bugün TSİ ile 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forumu’ndan belirlenecek. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in kura çekimi sonrası rakibi belli olacak.
Fenerbahçe ikinci torbadan, Galatasaray üçüncü torbadan ve Beşiktaş ise dördüncü torbadan kura çekimine katılacak. Üç büyükler olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA macerası, daha önceki yıllarda ikişerli kombinasyonlar şeklinde yer almış.
2016-17 sezonunda Fenerbahçe’ye Konyaspor ile Osmanlıspor eşlik etmişti. 2018-19 sezonunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş’a Akhisarspor eşlik etmişti.