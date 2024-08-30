https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-besiktas-galatasaray-ve-fenerbahce-birlikte-uefa-avrupa-liginde-1087453810.html

Türk futbol tarihinde bir ilk: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde

Türk futbol tarihinde bir ilk: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından Beşiktaş dün akşam Lugano’yu 5-1 skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılan üçüncü takım oldu. 3 takım aynı sezonda UEFA... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T13:41+0300

2024-08-30T13:41+0300

2024-08-30T13:43+0300

spor

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

uefa

uefa avrupa ligi

kura çekimi

uefa avrupa ligi kura çekimi

futbol

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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri bugün TSİ ile 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forumu’ndan belirlenecek. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in kura çekimi sonrası rakibi belli olacak.Fenerbahçe ikinci torbadan, Galatasaray üçüncü torbadan ve Beşiktaş ise dördüncü torbadan kura çekimine katılacak. Üç büyükler olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA macerası, daha önceki yıllarda ikişerli kombinasyonlar şeklinde yer almış.2016-17 sezonunda Fenerbahçe’ye Konyaspor ile Osmanlıspor eşlik etmişti. 2018-19 sezonunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş’a Akhisarspor eşlik etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/fenerbahce-alanyaspor-maci-bu-aksam-muhtemel-11ler-belli-oldu-1087452798.html

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beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, uefa, uefa avrupa ligi, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, futbol