https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/fenerbahce-alanyaspor-maci-bu-aksam-muhtemel-11ler-belli-oldu-1087452798.html

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T13:21+0300

2024-08-30T13:21+0300

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.Mücadele, saat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.

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