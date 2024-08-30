Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam: Muhtemel 11'ler belli oldu
13:21 30.08.2024 (güncellendi: 14:11 30.08.2024)
© AA / Mustafa ÇiftçiUEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe, Hainaut Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.
© AA / Mustafa Çiftçi
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.
Mücadele, saat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.
Mücadele, saat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.