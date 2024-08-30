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Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Sputnik Türkiye
30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü münasebetiyle siyasiler kutlama mesajı paylaştı. Mesajlarda Mustafa Kemal Atatürk ve zafer kazanan askerler anıldı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T15:08+0300
2024-08-30T15:12+0300
türkiye
30 ağustos zafer bayramı
recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz
özgür özel
temel karamollaoğlu
hakan fidan
müsavat dervişoğlu
ali yerlikaya
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle siyasiler sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.'' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarıDışişleri Bakanı Hakan Fidan; "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olan 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir. O günkü azim ve inançla, bugün de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun." ifadesinde bulundu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Bu zaferlerimizle şekillenen bilinci nesilden nesile aktarmak, yaşadığımız bu coğrafyada hürriyetimizi korumak, milletimizin onurunu en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; "Ülkemizin aydınlık geleceğine uzanan kalıcı bir mühür vurduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in 102. yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı'nı tekrar en kalbi duygularımla kutluyor, bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Ecdadımızın kıymetli emaneti olan 30 Ağustos ruhu, bizlere daima rehber olacak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmimizi güçlendirecektir." ifadesinde bulundu.Siyasi parti liderlerinden mesajlarCHP Genel Başkanı Özgür Özel; "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu; "Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır. Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; "Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadesinde bulundu.Rusya Büyükelçiliği Zaferi kutladıRusya Ankara Büyükelçiliği; ‘Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 102. yıldönümünü kutlarız!’ denildi.
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30 ağustos zafer bayramı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, özgür özel, temel karamollaoğlu, hakan fidan, müsavat dervişoğlu, ali yerlikaya
30 ağustos zafer bayramı, recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, özgür özel, temel karamollaoğlu, hakan fidan, müsavat dervişoğlu, ali yerlikaya

Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

15:08 30.08.2024 (güncellendi: 15:12 30.08.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanSOLOTÜRK
SOLOTÜRK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü münasebetiyle siyasiler kutlama mesajı paylaştı. Mesajlarda Mustafa Kemal Atatürk ve zafer kazanan askerler anıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle siyasiler sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olan 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir. O günkü azim ve inançla, bugün de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun." ifadesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Bu zaferlerimizle şekillenen bilinci nesilden nesile aktarmak, yaşadığımız bu coğrafyada hürriyetimizi korumak, milletimizin onurunu en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; "Ülkemizin aydınlık geleceğine uzanan kalıcı bir mühür vurduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in 102. yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı'nı tekrar en kalbi duygularımla kutluyor, bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Ecdadımızın kıymetli emaneti olan 30 Ağustos ruhu, bizlere daima rehber olacak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmimizi güçlendirecektir." ifadesinde bulundu.

Siyasi parti liderlerinden mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu; "Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır. Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; "Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadesinde bulundu.

Rusya Büyükelçiliği Zaferi kutladı

Rusya Ankara Büyükelçiliği; ‘Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 102. yıldönümünü kutlarız!’ denildi.
Atatürk: 'Özgürlüğümüz ve gücümüz Sovyet Rusya ile dostluğa bağlı' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
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Rus Büyükelçiliği, Türk halkının Zafer Bayramı'nı mesajla kutladı
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