Rus Büyükelçiliği, Türk halkının Zafer Bayramı'nı mesajla kutladı

“Atatürk: (İngiltere ile öteki emperyalist devletler) Rusya ile aramızı bozmak için çok kez ajanlarını aramıza sokmuştur. Ancak emellerine hiçbir zaman erişemeyecekler. Özgürlüğümüz ve gücümüz Sovyet Rusya ile dostluğa bağlı”