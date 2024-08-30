https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rus-buyukelciligi-turk-halkinin-zafer-bayramini-mesajla-kutladi-1087456325.html
Rus Büyükelçiliği, Türk halkının Zafer Bayramı'nı mesajla kutladı
Rus Büyükelçiliği, Türk halkının Zafer Bayramı'nı mesajla kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği, paylaştığı mesajla Türk halkının Zafer Bayramı’nı kutladı. Kutlama mesajında ‘Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:41+0300
2024-08-30T14:41+0300
2024-08-30T14:41+0300
türkiye
semyon aralov
rusya
rusya ankara büyükelçliği
30 ağustos zafer bayramı
atatürk
mustafa kemal atatürk
kurtuluş savaşı
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Türk ordusunun vatanı işgal eden emperyalist güçlere karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tebrik mesajı paylaştı. Türkiye’de görev alan Rus diplomat Semyon Aralov’un Atatürk ve Türkiye hatıralarının bulunduğu “Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları” kitabından alıntıların yer aldığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/trump-amerikayi-kurtarmak-adli-kitabinda-putinden-bahsetti-iyi-geciniyorduk-1087455031.html
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semyon aralov, rusya, rusya ankara büyükelçliği, 30 ağustos zafer bayramı, atatürk, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı
semyon aralov, rusya, rusya ankara büyükelçliği, 30 ağustos zafer bayramı, atatürk, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı
Rus Büyükelçiliği, Türk halkının Zafer Bayramı'nı mesajla kutladı
Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği, paylaştığı mesajla Türk halkının Zafer Bayramı’nı kutladı. Kutlama mesajında ‘Sovyet Rusya’nın Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 102. yıldönümünü kutlarız!’ denildi.
Türk ordusunun vatanı işgal eden emperyalist güçlere karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tebrik mesajı paylaştı. Türkiye’de görev alan Rus diplomat Semyon Aralov’un Atatürk ve Türkiye hatıralarının bulunduğu “Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları” kitabından alıntıların yer aldığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Atatürk: Cephe gerisinde - kuzeyde ve doğuda- hüküm süren sükunet, tamamıyla Sovyet Rusya'nın dostluğu ile onun hiçbir çıkar gözetmeden cömertçe yardımlarıyla sağlanmıştır. Bunlar da bizim, dayanıklılık ve güç kaynaklarımız”
“Atatürk: (İngiltere ile öteki emperyalist devletler) Rusya ile aramızı bozmak için çok kez ajanlarını aramıza sokmuştur. Ancak emellerine hiçbir zaman erişemeyecekler. Özgürlüğümüz ve gücümüz Sovyet Rusya ile dostluğa bağlı”