https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/icisleri-bakani-yerlikaya-30-agustos-boyun-egmeyen-turk-milletinin-destanidir-1087471454.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı töreninde yaptığı konuşmada, '30 Ağustos’un emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T19:19+0300

2024-08-30T19:19+0300

2024-08-30T19:21+0300

politika

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

30 ağustos zafer bayramı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bizler, nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos, bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır" dedi.Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 102 yıl önce saat 02.00'de şanlı ordusuyla Zafertepeçalköy'e geldiğini belirten Yerlikaya, Atatürk'ün o anı, "Efendiler, şu gördüğünüz Çalköy. Alevler ve dumanlar içinde yanıyordu. Haritada gördüğüm şey şuydu ki ordularımız düşmanın önemli kuvvetini kuzeyden, güneyden ve batıdan kuşatmaya uygun bir durum almış bulunuyordu. Karar verdik ki Türk'ün kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm parlaklığı ile doğacaktır" sözleriyle anlattığını dile getirdi.Yerlikaya, 30 Ağustos'ta güneşin ocağı tüten her bir köyde, rengarenk çiçeklerin açtığı dağlarda, özgürce akmaya hasret ırmaklarda, uçsuz bucaksız ovalarda bir başka doğduğunu vurguladı.O günlere kolay gelinmediğini, Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde büyük acılar çekildiğini, nice gözyaşlarının döküldüğünü hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:'30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır'Bakan Yerlikaya, bugün büyük bir coşku ve gururla kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin varoluş mücadelesindeki dönüm noktası olduğuna işaret etti.30 Ağustos'un, bağımsızlık ve özgürlük uğruna bir milletin dişiyle, tırnağıyla, bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şu cümleleri dile getirdi:'Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasıdır'Bu toprakları vatan kılan ecdada borçlarının olduğunu dile getiren Yerlikaya, kendilerinden sonra bu şanlı bayrağı dalgalandıracak nesillere karşı da sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.Bakan Yerlikaya, bu sorumluluğu bir ve beraber olmakla, memleket için gayretle çalışmakla, eser ve hizmet üretmekle yerine getireceklerini söyleyerek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/natodan-geri-adim-afrinli-kutlama-mesaji-gelen-tepkiler-uzerine-silindi-1087463189.html

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türkiye, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 30 ağustos zafer bayramı