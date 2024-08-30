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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı töreninde yaptığı konuşmada, '30 Ağustos’un emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T19:19+0300
2024-08-30T19:21+0300
politika
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içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
30 ağustos zafer bayramı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bizler, nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos, bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır" dedi.Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 102 yıl önce saat 02.00'de şanlı ordusuyla Zafertepeçalköy'e geldiğini belirten Yerlikaya, Atatürk'ün o anı, "Efendiler, şu gördüğünüz Çalköy. Alevler ve dumanlar içinde yanıyordu. Haritada gördüğüm şey şuydu ki ordularımız düşmanın önemli kuvvetini kuzeyden, güneyden ve batıdan kuşatmaya uygun bir durum almış bulunuyordu. Karar verdik ki Türk'ün kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm parlaklığı ile doğacaktır" sözleriyle anlattığını dile getirdi.Yerlikaya, 30 Ağustos'ta güneşin ocağı tüten her bir köyde, rengarenk çiçeklerin açtığı dağlarda, özgürce akmaya hasret ırmaklarda, uçsuz bucaksız ovalarda bir başka doğduğunu vurguladı.O günlere kolay gelinmediğini, Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde büyük acılar çekildiğini, nice gözyaşlarının döküldüğünü hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:'30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır'Bakan Yerlikaya, bugün büyük bir coşku ve gururla kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin varoluş mücadelesindeki dönüm noktası olduğuna işaret etti.30 Ağustos'un, bağımsızlık ve özgürlük uğruna bir milletin dişiyle, tırnağıyla, bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şu cümleleri dile getirdi:'Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasıdır'Bu toprakları vatan kılan ecdada borçlarının olduğunu dile getiren Yerlikaya, kendilerinden sonra bu şanlı bayrağı dalgalandıracak nesillere karşı da sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.Bakan Yerlikaya, bu sorumluluğu bir ve beraber olmakla, memleket için gayretle çalışmakla, eser ve hizmet üretmekle yerine getireceklerini söyleyerek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:
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türkiye, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 30 ağustos zafer bayramı
türkiye, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 30 ağustos zafer bayramı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır

19:19 30.08.2024 (güncellendi: 19:21 30.08.2024)
© AA / Sergen SezginKütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılarak konuşma yapt
Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılarak konuşma yapt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA / Sergen Sezgin
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı töreninde yaptığı konuşmada, '30 Ağustos’un emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen Türk milletinin destanı' olduğunun altını çizdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bizler, nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos, bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır" dedi.
Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 102 yıl önce saat 02.00'de şanlı ordusuyla Zafertepeçalköy'e geldiğini belirten Yerlikaya, Atatürk'ün o anı, "Efendiler, şu gördüğünüz Çalköy. Alevler ve dumanlar içinde yanıyordu. Haritada gördüğüm şey şuydu ki ordularımız düşmanın önemli kuvvetini kuzeyden, güneyden ve batıdan kuşatmaya uygun bir durum almış bulunuyordu. Karar verdik ki Türk'ün kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm parlaklığı ile doğacaktır" sözleriyle anlattığını dile getirdi.
Yerlikaya, 30 Ağustos'ta güneşin ocağı tüten her bir köyde, rengarenk çiçeklerin açtığı dağlarda, özgürce akmaya hasret ırmaklarda, uçsuz bucaksız ovalarda bir başka doğduğunu vurguladı.
O günlere kolay gelinmediğini, Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde büyük acılar çekildiğini, nice gözyaşlarının döküldüğünü hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmış, milletimizin istiklaline ve istikbaline esaret prangası vurulmaya çalışılmıştı. Bir millet düşününüz, canından aziz bildiği kutsal vatan toprağı işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, tersaneleri kapatılmış, bütün kaleleri zapt edilmiş, umut diye sarıldığı her dal kırılmış olsun ama dilinden duayı, yüreğinden vatan aşkını söküp atamadığı milletimiz umudunu bir an olsun yitirmemişti ve o umut 19 Mayıs sabahı Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Artık dillerde tek bir cümle vardı: 'Ya istiklal ya ölüm!' Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da tüm dünyaya ilan edildi ki 'Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Muhakkak ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Bir millet küllerinden doğmak için ayağa kalktı. Sofrasındaki lokmasını, tarlasındaki ekinini, sırtındaki hırkasını serdi Mehmetçiğin önüne çünkü evlat yolu gözleyen analarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, gözü yaşlı yetimlerimizin dilinden hiç eksiltmediği duaydı istiklalimiz.

'30 Ağustos, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır'

Bakan Yerlikaya, bugün büyük bir coşku ve gururla kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin varoluş mücadelesindeki dönüm noktası olduğuna işaret etti.
30 Ağustos'un, bağımsızlık ve özgürlük uğruna bir milletin dişiyle, tırnağıyla, bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şu cümleleri dile getirdi:

30 Ağustos, emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen Türk milletinin destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 100 yıl önce, 30 Ağustos 1924 tarihinde şu an bulunduğumuz Zafertepeçalköy'de tarihe geçen bir konuşma yapmıştı ve demişti ki 'Hükmedilmek istenmeyen bir milleti, esaret altında tutmayı başaracak kadar kuvvetli zorbalar artık bu dünya yüzünde kalmamıştır. Türk milleti son çarpışmalarıyla, özellikle burada kazandığı zaferle, kazandığı kararlılık ve iradeyle herkesçe bilinen bu gerçekleri bir defa daha tarihin sinesine çelik kalemle kazımış bulunuyor.' Evet, bizler, nice hain emelleri düşmanın kursağında koymuşuz. Bin yıldır bu coğrafyadan bizi söküp atmak isteyenleri bozguna uğratmışız. Nice tuzakları bozup nice prangaları kırıp atmışız. İşte 30 Ağustos, bunu idrak edemeyenlerin sinelerine çelik kalemle yazılmış bir zafer, suratlarına inen bir tokattır. Bin yıldır bu vatan bizim, tüten bu ocaklar bizim, çağlayan ırmak, zılgıt bizim, zeybek bizim, halay bizimdir.

'Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasıdır'

Bu toprakları vatan kılan ecdada borçlarının olduğunu dile getiren Yerlikaya, kendilerinden sonra bu şanlı bayrağı dalgalandıracak nesillere karşı da sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya, bu sorumluluğu bir ve beraber olmakla, memleket için gayretle çalışmakla, eser ve hizmet üretmekle yerine getireceklerini söyleyerek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

İşte bu dava, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma davasıdır. Nasıl ki 30 Ağustos, yeniden dirilişin ilanıysa 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın en güzel satırlarıdır. Bu duygularla bu büyük zaferin muzaffer Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, devletimiz ve milletimiz var olsun, ezanımız dinmesin, nazlı hilalimiz inmesin diye şehadete eren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun.

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