https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/deasa-yonelik-operasyonlarda-119-supheli-yakalandi-1087442530.html
IŞİD'e yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı
IŞİD'e yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
IŞİD'e yönelik 23 ilde düzenlenen ‘Gürz-10’ operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T09:11+0300
2024-08-30T09:11+0300
2024-08-30T09:28+0300
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işid militanları
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ali yerlikaya
daeş
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'DEAŞ' terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalndığını duyurarak şunları aktardı:IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin koordinesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusyanin-dort-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1087441752.html
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deaş, işid, işid militanları, operasyon, ali yerlikaya, daeş, daeş
deaş, işid, işid militanları, operasyon, ali yerlikaya, daeş, daeş
IŞİD'e yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı
09:11 30.08.2024 (güncellendi: 09:28 30.08.2024)
IŞİD'e yönelik 23 ilde düzenlenen ‘Gürz-10’ operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'DEAŞ' terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalndığını duyurarak şunları aktardı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz"
IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin koordinesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.