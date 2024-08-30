https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/deasa-yonelik-operasyonlarda-119-supheli-yakalandi-1087442530.html

IŞİD'e yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı

IŞİD'e yönelik operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

IŞİD'e yönelik 23 ilde düzenlenen ‘Gürz-10’ operasyonlarında 119 şüpheli gözaltına alındı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T09:11+0300

2024-08-30T09:11+0300

2024-08-30T09:28+0300

türkiye

deaş

işid

işid militanları

operasyon

ali yerlikaya

daeş

daeş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087443072_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f360dfcbe11448b7e875a85a6c3ca4.png

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'DEAŞ' terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalndığını duyurarak şunları aktardı:IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin koordinesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusyanin-dort-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1087441752.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deaş, işid, işid militanları, operasyon, ali yerlikaya, daeş, daeş