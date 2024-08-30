https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusyanin-dort-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1087441752.html
Rusya’nın dört bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Bryansk, Kaluga, Kırım ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T07:58+0300
2024-08-30T07:58+0300
2024-08-30T08:01+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği duyuruldu.Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi'nde 11, Kaluga Bölgesi'nde 4, Kırım Cumhuriyeti'nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 olmak üzere toplam 18 İHA engellediği bildirildi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-abd-gerilim-derecesini-yukselterek-ukraynadaki-catismanin-bir-tarafi-haline-geldi-1087441439.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, bryansk, kaluga bölgesi, kırım, belgorod
Rusya’nın dört bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:58 30.08.2024 (güncellendi: 08:01 30.08.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Bryansk, Kaluga, Kırım ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği duyuruldu.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi'nde 11, Kaluga Bölgesi'nde 4, Kırım Cumhuriyeti'nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 olmak üzere toplam 18 İHA engellediği bildirildi.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.