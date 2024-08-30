https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusyanin-dort-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1087441752.html

Rusya’nın dört bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın dört bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Bryansk, Kaluga, Kırım ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını (İHA) imha... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T07:58+0300

2024-08-30T07:58+0300

2024-08-30T08:01+0300

ukrayna krizi

rusya

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği duyuruldu.Açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi'nde 11, Kaluga Bölgesi'nde 4, Kırım Cumhuriyeti'nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 olmak üzere toplam 18 İHA engellediği bildirildi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-abd-gerilim-derecesini-yukselterek-ukraynadaki-catismanin-bir-tarafi-haline-geldi-1087441439.html

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