https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-yildizlari-anitkabir-semalarinda-uctu-1087452159.html
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu
Sputnik Türkiye
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T12:22+0300
2024-08-30T12:22+0300
2024-08-30T12:43+0300
türkiye
zafer bayramı
anıtkabir
30 ağustos zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087452002_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86cec927f526a6d225934273bcc0f869.jpg
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Tören sonrası Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-buyuk-zaferinin-102-yili-bugun-neden-bu-kadar-onemli-1087446740.html
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zafer bayramı, anıtkabir, 30 ağustos zafer bayramı
zafer bayramı, anıtkabir, 30 ağustos zafer bayramı
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu
12:22 30.08.2024 (güncellendi: 12:43 30.08.2024)
Türk yıldızları Anıtkabir semalarında uçtu.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.
Tören sonrası Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.