https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/brezilya-xin-faaliyetlerinin-ulkede-derhal-askiya-alinmasi-karari-verdi-1087477330.html

Brezilya, X'in faaliyetlerinin ülkede derhal askıya alınması kararı verdi

Brezilya, X'in faaliyetlerinin ülkede derhal askıya alınması kararı verdi

Sputnik Türkiye

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Brezilya'da yasal bir temsilci belirlemesi için mahkemece verilen sürenin dolmasının ardından, sosyal medya platformu X'in ülkede... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T23:54+0300

2024-08-30T23:54+0300

2024-08-30T23:55+0300

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elon musk

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temsilci

erişim engeli

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Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes Çarşamba günü Brezilya'ya yasal bir X (eski adıyla Twitter) temsilcisi atanması için 24 saatlik süre verdiğini açıklamıştı.Emri sansür olarak niteleyen Elon Musk, platformun Brezilya'daki ofislerini kapatarak yanıt vermişti.Moraes kararında, 3.28 milyon dolar tutarındaki para cezasının ödenmesi ve Brezilya'da yasal bir temsilci atanması da dahil olmak üzere X hakkındaki tüm ilgili mahkeme kararlarına uyulana kadar X'in ülkedeki faaliyetlerinin tamamen ve derhal durdurulmasını emretti.Moraes, telekomünikasyon düzenleyicisi Anatel'e de askıya alma kararını uygulamasını ve 24 saat içinde bunu gerçekleştirdiğini mahkemeye teyit etmesini emretti.Buna ek olarak verilen kararda engellemeyi aşmak için VPN kullanılmasını önlemek amacıyla, X'e erişmeye çalışan kişi veya şirketlerin 9 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.X, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Alexandre de Moraes'in, şirketin Brezilya'da yasal bir temsilci belirlemesi için mahkemenin verdiği sürenin dolmasının ardından 'yakında' kapatma emri vermesini beklediğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-musk-kamala-harrisi-uyardi-yolun-sonu-ekmek-kuyruklarina-cikar-1087113644.html

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brezilya, x, twitter , elon musk, kapatma, temsilci, erişim engeli