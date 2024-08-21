https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-musk-kamala-harrisi-uyardi-yolun-sonu-ekmek-kuyruklarina-cikar-1087113644.html

Elon Musk, Kamala Harris'i uyardı: Yolun sonu ekmek kuyruklarına çıkar

Elon Musk, Kamala Harris'i uyardı: Yolun sonu ekmek kuyruklarına çıkar

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Tesla Ceosu Elon Musk, Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris’i hedef aldı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T18:42+0300

2024-08-21T18:42+0300

2024-08-21T18:42+0300

dünya

elon musk

kamala harris

donald trump

abd

seçim

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Ünlü milyarder Elon Musk, ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar" dedi.Zerohedge isimli finans kuruluşu X'te paylaştığı gönderide;Elon Musk Kamala Harris'i uyardıElon Musk ise bu gönderiye, “Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar” yorumunu yaptı.ABD Başkan adayı Kamala Harris, seçimleri kazanması halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarmayı planlıyor.Donald Trump'a desteğini yinelediABD'li Milyarder Elon Musk, X platformunda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’la sohbet odasında bir röportaj yapmıştı.Elon Musk görüşmede 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin yeni başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak Trump’a desteğini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-muskin-trump-yonetiminde-gorev-almasi-icin-tesla-ve-xi-satmasi-gerekiyor-1087108649.html

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