https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-musk-kamala-harrisi-uyardi-yolun-sonu-ekmek-kuyruklarina-cikar-1087113644.html
Elon Musk, Kamala Harris'i uyardı: Yolun sonu ekmek kuyruklarına çıkar
Elon Musk, Kamala Harris'i uyardı: Yolun sonu ekmek kuyruklarına çıkar
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Tesla Ceosu Elon Musk, Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris’i hedef aldı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T18:42+0300
2024-08-21T18:42+0300
2024-08-21T18:42+0300
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Ünlü milyarder Elon Musk, ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar" dedi.Zerohedge isimli finans kuruluşu X'te paylaştığı gönderide;Elon Musk Kamala Harris'i uyardıElon Musk ise bu gönderiye, “Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar” yorumunu yaptı.ABD Başkan adayı Kamala Harris, seçimleri kazanması halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarmayı planlıyor.Donald Trump'a desteğini yinelediABD'li Milyarder Elon Musk, X platformunda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’la sohbet odasında bir röportaj yapmıştı.Elon Musk görüşmede 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin yeni başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak Trump’a desteğini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/elon-muskin-trump-yonetiminde-gorev-almasi-icin-tesla-ve-xi-satmasi-gerekiyor-1087108649.html
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elon musk, kamala harris, abd seçimleri, kamala harris kimdir, joe biden, donald trump, abd seçim tarihi, x, tesla, ekmek kuyruğu, elon musk spacex
Elon Musk, Kamala Harris'i uyardı: Yolun sonu ekmek kuyruklarına çıkar
Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Tesla Ceosu Elon Musk, Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris’i hedef aldı. Musk, X üzerinden Kamala Harris karşıtı ‘zerohedge’ isimli bir popüler finans hesabının demokrat adayı eleştiren bir gönderisini paylaştı.
Ünlü milyarder Elon Musk, ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar" dedi.
Zerohedge isimli finans kuruluşu X'te paylaştığı gönderide;
“Kamala’nın şimdiye kadarki politikaları:
Fiyat Kontrolleri
Yüzde 28 kurumlar vergisi
Yüzde 44,6 sermaye kazançları vergisi
Gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi”
Elon Musk Kamala Harris'i uyardı
Elon Musk ise bu gönderiye, “Bu yol ekmek kuyruklarına ve çirkin ayakkabılara çıkar” yorumunu yaptı.
ABD Başkan adayı Kamala Harris, seçimleri kazanması halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarmayı planlıyor.
Donald Trump'a desteğini yineledi
ABD'li Milyarder Elon Musk, X platformunda Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’la sohbet odasında bir röportaj yapmıştı.
Elon Musk görüşmede 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin yeni başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışacak Trump’a desteğini yineledi.