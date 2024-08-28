https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2-el-otomobil-satislarinda-yeni-donem-basladi-sifir-araclarda-ise-fiyatlar-sabitleniyor-1087352265.html

2. el otomobil satışlarında yeni dönem başladı, sıfır araçlarda ise fiyatlar sabitleniyor: Yetki belgesi nasıl alınır?

2. el otomobil satışlarında yeni dönem başladı, sıfır araçlarda ise fiyatlar sabitleniyor: Yetki belgesi nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

İkinci el otomobil piyasasında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte, artık her önüne gelen galeri tabelası asıp araç satışı... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T09:14+0300

2024-08-28T09:14+0300

2024-08-28T09:14+0300

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Yeni düzenlemeye göre, yetki belgesi olmayan kişiler artık araç alım satımı yapamayacak. Bakanlık, ikinci el otomobil piyasasında yaşanan dolandırıcılık ve mağduriyetleri önlemek amacıyla harekete geçti. Bu düzenleme ile piyasa daha şeffaf hale gelirken, hem satıcıların hem de alıcıların hakları korunmuş olacak.Otomobil satışlarında 'güvenli' ödeme sistemiAraç satışlarında güvenli ödeme sistemine geçildi. Artık, araç satın almak isteyen kişilere galeriler tarafından sipariş formu düzenlenmesi zorunlu hale getirildi ve bu form için ücret talep edilemeyecek. Aracın teslimi ise 45 gün içinde yapılmak zorunda. Ayrıca, aracı satmadan önce en fazla yüzde 10 oranında kapora alınabilecek.İkinci el araçlarda garanti şartıYeni düzenleme ile ikinci el araçların motor, şanzıman, elektrik ve elektronik sistemleri satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre boyunca satışı yapan işletmenin garantisi altında olacak. Bu şartlar, tüketici mağduriyetlerini en aza indirmeyi amaçlıyor.Sıfır araçlarda fiyat sabitlenmesiSıfır araç satışlarında ise distribütörler ve yetkili satıcılar, fatura tarihinden sonra fiyat artışı yapamayacak. ÖTV ve KDV'si ödenmiş araçların fiyatları sabitlenecek ve en geç 15 gün içinde teslim edilecek.'14 gün bedelsiz cayma hakkı' tanındıİstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni düzenlemelerin sektördeki tüm paydaşları kapsadığını belirtti. Ertemel, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirildiğini ve alıcılara 14 gün bedelsiz cayma hakkı tanındığını söyledi.Yeni düzenlemeler piyasayı nasıl etkileyecek?Yeni düzenlemelerin, fiyat artışlarını kontrol altına alarak piyasa istikrarını sağlayacağı öngörülüyor. Kapora oranlarının sınırlandırılması ve ilan verme kriterlerinin netleşmesiyle, kayıt dışı ticaret ve stokçuluk gibi uygulamaların önüne geçilecek. Ancak döviz kurundaki hareketlilik ve genel maliyet artışlarının, 2025 yılının ilk çeyreğinde fiyatlara yansıması bekleniyor.

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