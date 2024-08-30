Amazon'un gizemli Jivaro kabilesinin 'lanetli' ritüeli: Küçültülmüş insan kafatasları Türkiye’de ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şehir hastanelerine bütçeden 83,7 milyar lira harcandı: ‘Kara deliğe dönüşmüş durumda’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
15:23
3 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye-Suriye normalleşmesini istemeyenlerin başında İsrail geliyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:14
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
18:32
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
19:21
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
06:27
17 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
07:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
08:06
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
08:16
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
08:32
3 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
08:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
09:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
10:08
1 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
10:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
10:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
11:05
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
11:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
12:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
13:21
2 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
13:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
15:23
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:39
1 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
15:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
16:06
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
16:18
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Büyük Taarruz: Bir milletin 102 yıllık bağımsızlık destanı
16:27
17 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
Aşılar ilaç sektörünün dayatması mı?
18:05
55 dk
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Gazilerin sesinden Kurtuluş Savaşı destanı
19:00
50 dk
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
Konuklarla Zafer Bayramı
20:00
53 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
21:25
5 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
21:49
5 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/amazonun-gizemli-jivaro-kabilesinin-lanetli-ritueli-kucultulmus-insan-kafataslari-turkiyede-ortaya-1087439883.html
Amazon'un gizemli Jivaro kabilesinin 'lanetli' ritüeli: Küçültülmüş insan kafatasları Türkiye’de ortaya çıktı
Amazon'un gizemli Jivaro kabilesinin 'lanetli' ritüeli: Küçültülmüş insan kafatasları Türkiye’de ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Güney Amerika’daki Amazon ormanlarında yaşayan Jivaro kabilesinin dehşet verici ritüeli, Türkiye’ye kadar uzandı. Kabilenin binlerce yıllık geleneklerinden... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T07:12+0300
2024-08-30T07:12+0300
yaşam
kafatası
türkiye
define
defineci
karaborsa
kültür
bilim
tarih
tarih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051931970_0:87:1121:717_1920x0_80_0_0_18d9aa2c9c798b297353e73909df82fa.jpg
Amazon ormanlarında yaşayan Jivaro kabilesi, tarımla uğraşan ve zehirli oklarla avlanan klasik bir Güney Amerika kabilesi gibi görünse de, aslında korkutucu bir manevi inanışa sahip. Kabilenin inancına göre, canlı ve cansız her şey, insan gözünün göremediği ruhlara sahip. Bu ruhlardan biri olan 'arutam', kabile için hayatta kalmanın anahtarı olarak görülüyor. Ancak, bu ruhla doğulmuyor; 'arutam' ruhunu elde etmenin tek yolu insan öldürmekten geçiyor.Öldürme, Jivaro kültürünün temel taşıJivaro inancına göre, bir kişinin 'arutam' ruhuna sahip olması, hayatta kalması ve güçlenmesi için şart. Bu nedenle, öldürme eylemi, toplumun önemli bir ritüeli haline gelmiş durumda. Bir Jivaro erkeği, topluluğunda saygı görmek ve evlenmek için avcı olmalı ve bu sürede birçok kez öldürme seferine katılmalıdır. Kabilenin inanışına göre, kişi ne kadar çok öldürürse, o kadar çok güce ve ölüm bağışıklığına sahip oluyor.Küçültülmüş kafa ritüelinin sebebiKüçültülmüş kafa ritüeli, Jivaro kabilesi için hem dini hem de manevi bir anlam taşıyor. Bu ritüelde, öldürülen düşmanın kafası, ruhunun kontrol altına alınabileceği ve ölen kişinin ruhunun intikam almasını engellemek amacıyla küçültülüyor. Kabile üyeleri, düşmanın ruhunu küçülterek onu kendilerine hizmet etmeye zorladıklarına inanıyorlar.Türkiye’de ele geçirilen küçültülmüş kafataslarıVahşi ve korkutucu bir gelenek olan kafa küçültme ritüeli, zamanla Amazon ormanlarının dışına taşarak Batı dünyasının da ilgisini çekti. Etnografik koleksiyoncular ve turistler için büyük bir ticaret malzemesi haline gelen bu kafataslarından dört tanesi, üç yıl önce Türkiye’de ele geçirildi. Jivaro kabilesine ait bu küçültülmüş kafataslarının, koleksiyonerler tarafından on binlerce dolara alınıp satıldığı biliniyor.Modern dünyada kafa küçültme ritüelinin yankılarıAmazon kabilelerinin dini ritüellerinden biri olan kafa küçültme, Batı’nın ilgisiyle birlikte ticari bir ürün haline geldi. Bu ritüel, geçmişte kabilenin zaferlerini kutlamak için düzenlenen törenlerde kullanılsa da, günümüzde koleksiyoncular ve turistik amaçlarla satılan bir meta haline dönüşmüş durumda. Jivaro kabilesinin binlerce yıllık korkutucu ritüeli, şimdi modern dünyada karaborsa ticaretinin bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yeni-formatla-basliyor-uefa-avrupa-liginde-besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-muhtemel-rakipleri-1087439614.html
amazon
amazon ormanları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051931970_24:0:1095:803_1920x0_80_0_0_7d9ef9d48a3defd72d86646a46062942.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kafatası, türkiye, define, defineci, karaborsa, kültür, bilim, tarih, tarih, kabile, amazon, amazon, amazon, amazon, amazon ormanları, gizem, gizemli, gizemli kazı, sır
kafatası, türkiye, define, defineci, karaborsa, kültür, bilim, tarih, tarih, kabile, amazon, amazon, amazon, amazon, amazon ormanları, gizem, gizemli, gizemli kazı, sır

Amazon'un gizemli Jivaro kabilesinin 'lanetli' ritüeli: Küçültülmüş insan kafatasları Türkiye’de ortaya çıktı

07:12 30.08.2024
© AAİzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA
Abone ol
Güney Amerika’daki Amazon ormanlarında yaşayan Jivaro kabilesinin dehşet verici ritüeli, Türkiye’ye kadar uzandı. Kabilenin binlerce yıllık geleneklerinden biri olan kafa küçültme ritüeline ait dört insan kafatası Türkiye'de ele geçirildi. Küçültülen bu kafataslarının, koleksiyoncular tarafından on binlerce dolara satın alındığı öğrenildi.
Amazon ormanlarında yaşayan Jivaro kabilesi, tarımla uğraşan ve zehirli oklarla avlanan klasik bir Güney Amerika kabilesi gibi görünse de, aslında korkutucu bir manevi inanışa sahip. Kabilenin inancına göre, canlı ve cansız her şey, insan gözünün göremediği ruhlara sahip. Bu ruhlardan biri olan 'arutam', kabile için hayatta kalmanın anahtarı olarak görülüyor. Ancak, bu ruhla doğulmuyor; 'arutam' ruhunu elde etmenin tek yolu insan öldürmekten geçiyor.

Öldürme, Jivaro kültürünün temel taşı

Jivaro inancına göre, bir kişinin 'arutam' ruhuna sahip olması, hayatta kalması ve güçlenmesi için şart. Bu nedenle, öldürme eylemi, toplumun önemli bir ritüeli haline gelmiş durumda. Bir Jivaro erkeği, topluluğunda saygı görmek ve evlenmek için avcı olmalı ve bu sürede birçok kez öldürme seferine katılmalıdır. Kabilenin inanışına göre, kişi ne kadar çok öldürürse, o kadar çok güce ve ölüm bağışıklığına sahip oluyor.

Küçültülmüş kafa ritüelinin sebebi

Küçültülmüş kafa ritüeli, Jivaro kabilesi için hem dini hem de manevi bir anlam taşıyor. Bu ritüelde, öldürülen düşmanın kafası, ruhunun kontrol altına alınabileceği ve ölen kişinin ruhunun intikam almasını engellemek amacıyla küçültülüyor. Kabile üyeleri, düşmanın ruhunu küçülterek onu kendilerine hizmet etmeye zorladıklarına inanıyorlar.

Türkiye’de ele geçirilen küçültülmüş kafatasları

Vahşi ve korkutucu bir gelenek olan kafa küçültme ritüeli, zamanla Amazon ormanlarının dışına taşarak Batı dünyasının da ilgisini çekti. Etnografik koleksiyoncular ve turistler için büyük bir ticaret malzemesi haline gelen bu kafataslarından dört tanesi, üç yıl önce Türkiye’de ele geçirildi. Jivaro kabilesine ait bu küçültülmüş kafataslarının, koleksiyonerler tarafından on binlerce dolara alınıp satıldığı biliniyor.

Modern dünyada kafa küçültme ritüelinin yankıları

Amazon kabilelerinin dini ritüellerinden biri olan kafa küçültme, Batı’nın ilgisiyle birlikte ticari bir ürün haline geldi. Bu ritüel, geçmişte kabilenin zaferlerini kutlamak için düzenlenen törenlerde kullanılsa da, günümüzde koleksiyoncular ve turistik amaçlarla satılan bir meta haline dönüşmüş durumda. Jivaro kabilesinin binlerce yıllık korkutucu ritüeli, şimdi modern dünyada karaborsa ticaretinin bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
SPOR
Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала