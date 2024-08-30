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Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı
Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
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Paris Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi müsabakasında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı.Bronz madalya kazandılarAlmanya takımı Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılanan Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 skorlarla yenildi. Ancak bronz madalyaya hak kazandı.
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Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı

19:09 30.08.2024 (güncellendi: 19:44 30.08.2024)
© AA / Bozhan Memiş Fransa'nın başkenti Paris'te Sen Nehri
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.
Paris Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi müsabakasında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı.

Bronz madalya kazandılar

Almanya takımı Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılanan Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 skorlarla yenildi. Ancak bronz madalyaya hak kazandı.
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