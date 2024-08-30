https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/abdullah-ozturk-nesim-turan-ikilisi-bronz-madalya-kazandi-1087471112.html
Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı
Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T19:09+0300
2024-08-30T19:09+0300
2024-08-30T19:44+0300
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masa tenisi
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Paris Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi müsabakasında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı.Bronz madalya kazandılarAlmanya takımı Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılanan Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 skorlarla yenildi. Ancak bronz madalyaya hak kazandı.
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olimpiyat oyunları, paris, fransa, bronz madalya, bronz, masa tenisi
olimpiyat oyunları, paris, fransa, bronz madalya, bronz, masa tenisi
Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı
19:09 30.08.2024 (güncellendi: 19:44 30.08.2024)
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.
Paris Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi müsabakasında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı.
Almanya takımı Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılanan Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 skorlarla yenildi. Ancak bronz madalyaya hak kazandı.